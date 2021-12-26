نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة النصر والحزم اليوم 26-12-2021.. العالمي يواصل الزحف خلف متصدر ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة النصر والحزم اليوم ، هو ما سيتابعه عدد كبير من جماهير كرة القدم السعودية اليوم حيث يستقبل ملعب مرسول بارك لقاء النصر والحزم اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم تغطية كاملة ومتابعة مستمرة بخصوص نتيجة أهداف مباراة النصر والحزم في الشوط الأول والثاني اليوم الأحد الموافق 16-12-2021 في الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة النصر والحزم

نتيجة أهداف مباراة النصر والحزم اليوم ، يدخل العالمي لقاء الحزم اليوم وعينه على كسب النقاط من أجل تعزيز موقفه من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فسيدخل النصر اللقاء وهو متواجد في المركز الخامس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد عشرون نقطه، بينما سيدخل فريق الحزم المباراة متواجداً في المركز السادس عشر والأخير برصيد إحدى عشر نقطه.

النصر بعد قليل الحزم بعد قليل

وتنطلق مباراة النصر والحزم اليوم في تمام الساعة الخامسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والأردن، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

ملخص نتيجة مباراة النصر والحزم اليوم

نتيجة مباراة النصر والحزم اليوم ، سنقدمها لكم من خلال تغطية كاملة ومتابعة مستمرة لمجريات اللقاء، وذلك وقت انطلاق المباراة مباشرة، اللقاء الذي سيسعى من خلالة كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، بينما الحزم يتواجد في مركز لا يُحسد عليه الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ولكن فريق النصر السعودي سيسعى إلى تحقيق الفوز خلال تلك المباراة بالقوة الضاربة وذلك من أجل ملاحقة المتصدر لترتيب الدوري السعودي فريق الاتحاد السعودي الذي يحتل المركز الأول من الترتيب برصيد 26 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل النصر بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى: وليد عبد الله- خط الدفاع: عبد الإله العمري، منصور الشمري، سلطان الغنام، فونيس موري – خط الوسط: علي الحسن، سامي النجعي، عبد الله الخيبري – خط الهجوم: خالد الغنام، أيمن يحيي، فينسنت أبو بكر.

نتيجة أهداف مباراة النصر والحزم الشوط الأول والثاني

يُمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت انطلاق اللقاء سنوفر لكم متابعة مستمرة فيما يخص ملخص نتيجة أهداف مباراة المنصر والحزم في الشوط الأول والثاني االيوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، فكونوا معنا.