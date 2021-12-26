نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير.. قائمةالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي وليستر سيتي على استرا وهوت بيرد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع معكم ثقفني، دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم على قمر استرا وهوت بيرد ونايل سات وبقية الأقمار المختلفة، في اللقاء المهم والبارز والذي يقام مساء اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، وذلك لحساب مواجهات الأسبوع التاسع عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، ويسعى المان سيتي إلى مواصلة سلسلة الإنتصار، كما يمطح ليستر أيضا في استمرا نغمة الفوز، ومع اقتراب انطلاق هذه المنافسة التي تجمع بين الكبيرين، تتزايد نسبة البحث من قبل عشاق الكرة الإنجليزي للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي اليوم ضد ليستر سيتي.

تمكن فريق ليستر سيتي من تحقيق الفوز في الجولة الثامنة عشر على حساب فريق نيوكاسل يونايتد، حيث انتهت نتيجة المباراة بأربعة أهداف دون رد، ويتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويمتلك في رصيده 22 نقطة، في المقابل أيضا استطاع مانشستر سيتي تحقيق الإنتصار على نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة التي خسر بها أمام ليستر، ويعتلى مان سيتي صدارة ترتيب جدول الدوري في المركز الأول ويمتلك في رصيده 44 نقطة، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المنافسة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نتعرف معكم على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، اليوم السبت 26 كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة السيد الحكم: كريستوفر كافانا صافرة بداية الشط الأول في تمام الساعة 5.00 مساء بتوقيت فلسطين ومصر والأردن، وفي تمام الساعة 6.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطروبغداد، وعند تمام الساعة 8.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويتكون فريق التحكيم من مساعد حكم: هاري لينارد، مساعد حكم: دانيل روبتان، حكم رابع: دافيد كووت.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي حصريا ومباشر عبر شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، ويتولى مهمة التعليق على هذه المباراة المعلق الصواي عامر الخوذيري، كما تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 English، وتعرض على قناة RMC Sport 2، وعبر شاشة Premier Sport HD Slovakia، وفي السطور التالية نستعرض لكم جميع القنوات المفتوحة والمجانية التي تنقل مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد ليستر سيتي

مع اقتراب موعد انطلاق المباراة التي يقابل فيها مان سيتي نظيره ليستر سيتي، تعاظمت نسبة البحث للحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لهذه المباراة، وقد وفرنا لكم في السطور التالية قائمة بكافة القنوات التي تنقل هذه المباراة بشكل مجاني، ومن أجل متابعة المباراة دون تشفير، قم بتوجيه صحن الاستقبال بالاتجاه المناسب حسب القمر المذكور بالأسفل ومن ثم قم بادخال التردد المرفق بجانب القمر مع بقية البيانات الخاصة باستقبال القناة، وبذلك تستطيع متابعة اللقاء على القنوات التالية.

قناة IRIB Varzish HD على انتل سات Intelsat 62.0°E -11555 V 30000

قناة S Sport Turkey HD على ترك سات Türksat 42.0°E -12188 V 27500

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria على قمر هيلاس Hellas Sat 39.0°E -12137 V 30000

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria على القمر الأذري AzerSpace 45.1°E -12600 V 30000

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria على القمر البلغاري BulgariaSat 1.9°E -12418 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليستر على أسترا

قناة Canal+ Sport France HD على استرا Astra 19.2°E – 12012 V 29700 قناة RMC Sport 1 HD على استرا Astra 19.2°E – 11934 V 29700 قناة Sky Sport 1 Germany HD على استرا Astra 19.2°E – 11914 H 27500 قناة Sky Sport 1 Germany على استرا Astra 19.2°E – 12032 V 27500 قناة DAZN 1 Espana HD على استرا Astra 19.2°E – 10729 H 22000

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم علي الهوت بيرد