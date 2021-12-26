تشيلسي يعود للانتصارات بنقاط أستون فيلا
شارك روميلو لوكاكو بديلا وأحرز هدفًا ليقود تشيلسي للفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا بعدما غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابته بكورونا، فيما سجل لاعب الوسط جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.
وتقدم فيلا في الدقيقة 28 بمساعدة الحظ عندما اصطدمت تمريرة مات تارجت العرضية برأس مدافع تشيلسي ريس جيمس وسقطت في المرمى من فوق الحارس إدوارد مندي.
وأدرك فريق المدرب توماس توخيل التعادل بعد ست دقائق لاحقة عندما ارتكب ماتي كاش مخالفة متهورة ضد كالوم هودسون-أودوي داخل المنطقة ونفذ جورجينيو ركلة الجزاء بهدوء في المرمى.
وترك لوكاكو الذي شارك قبل بداية الشوط الثاني أثرا فوريا وسجل هدفا جميلا بضربة رأس عقب تمريرة عرضية من هودسون-أودوي ليضع تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 56.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط لوكاكو داخل المنطقة بعد عرقلة من مدافع فيلا إزري كونسا ولم يخطئ جورجينيو من علامة الجزاء مرة أخرى ليحسم النقاط الثلاث لصالح تشيلسي الذي تساوى الآن مع ليفربول صاحب المركز الثاني ولكل منهما 41 نقطة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يعود للانتصارات بنقاط أستون فيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.