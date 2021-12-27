نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كاس أمم إفريقيا 2022 دور المجموعات والقنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم جدول مباريات كاس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة عبر الأقمار الصناعية المختلفة ، حيث تفصلنا أيام قليلة على بداية فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021-2022 البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية في القارة السمراء ، ويرغب الكثير الآن في الوصول إلى معرفة جدول مباريات كاس أمم إفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، وهذا ما نختص به هذا المقال المُبسط.

جدول مباريات كاس أمم إفريقيا

جدول مباريات أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، هو ما يشغل بال الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان الآن، لذلك نُسلط الضوء من خلال هذا المقال على رصد وتقديم كافة التفاصيل عن مواعيد مباريات أمم إفريقيا 2022 والقنوات المجانية التي تذيع مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يكون موعد كأس أمم إفريقيا 2021-2022 خلال الفترة من التاسع من شهر يناير القادم لتستمر مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية حتى اليوم السادس من شهر فبراير المقبل، جدول مواعيد مباريات كاس أمم إفريقيا 2022 والتوقيت المحدد حسب ساعة مصر والسعودية.

جدول مواعيد مباريات كاس الأمم الإفريقية 2022

أما فيما يخص جدول ماريات كاس الأمم الإفريقية 2022 دور المجموعات ، فقد أسفرت قرعة الأمم الإفريقية عن ستة مجموعات في كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات إفريقية ستنافس على لقب البطولة الكبيرة والسعي وراء خطف الكأس الغالي، والآن نستعرض عليكم أولاً مجموعات كاس أمم إفريقيا 2022.

مجموعات كاس الأمم الإفريقية 2022:

المجموعة الأولى الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى المجموعة الثانية السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي المجموعة الثالثة المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر المجموعة الرابعة نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان

المجموعة الخامسة الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية المجموعة السادسة تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا

جدول مباريات كاس أمم إفريقيا دور المجموعات

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو، والآن نستعرض عليكم جدول مباريات كاس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا. علماً أن التوقيت حسب ساعة القاهرة. ومن خلال الدخول عبر رابط القنوات الناقلة لكاس الأمم الإفريقية 2022 مجانا ، يُمكنكم معرفة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.

جدول مباريات كاس أمم إفريقيا يوم 9 يناير

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساءً

إثيوبيا × كاب فيردى الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات الأمم الإفريقية يوم 10 يناير

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرًا

المغرب × غانا الساعة 6 مساءً

غينيا × مالاوى الساعة 6 مساءً

الجابون × جزر القمر الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات يوم 11 يناير

الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرًا

نيجيريا × مصر الساعة 6 مساءً

السودان × غينيا بيساو الساعة 9 مساءً

جدول مباريات كاس أمم إفريقيا يوم 12 يناير

تونس × مالي الساعة 3 عصرًا

موريتانيا × جامبيا الساعة 6 مساءً

غينيا الاستوائية × كوت ديفوا ر الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات 13 يناير

كاب فيردى × بوركينا فاسو الساعة 6 مساءً

الكاميرون × إثيوبيا الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات 14 يناير

السنغال × غينيا الساعة 3 عصرًا

المغرب × جزر القمر الساعة 6 مساءً

مالاوى × زيمبابوي الساعة 6 مساءً

الجابون × غانا الساعة 9 مساءً

جدول مباريات يوم 15 يناير

السودان × نيجيريا الساعة 6 مساءً

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات يوم 16 يناير

جامبيا × مالي الساعة 3 عصرًا

كوت ديفوا ر × سيراليون الساعة 6 مساءً

تونس × موريتانيا الساعة 6 مساءً

الجزائر × غينيا الاستوائية الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات أمم إفريقيا 2022 يوم 17 يناير

كاب فيردى × الكاميرون الساعة 9 مساءً

بوركينا فاسو × إثيوبيا الساعة 9 مساءً

جدول مباريات الأمم الإفريقية يوم 18 يناير

زيمبابوي × غينيا الساعة 6 مساءً

مالاوى × السنغال الساعة 6 مساءً

المغرب × الجابون الساعة 9 مساءً

غانا × جزر القمر الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات أمم إفريقيا يوم 19 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساءً

غينيا بيساو × نيجيريا الساعة 9 مساءً

مباريات كاس أمم إفريقيا يوم 20 يناير

سيراليون × غينيا الاستوائي الساعة 6 مساءً

الجزائر × كوت ديفوا ر الساعة 6 مساءً

جامبيا × تونس الساعة 9 مساءً

مالي × موريتانيا الساعة 9 مساءً

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا من خلالة جدول مباريات كاس أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، علماً أن التوقيت الموضح بعاليه لكل مباراة على حده هو حسب ساعة القاهرة، وسوف نواصل تقديم المزيد فيما يخص مباريات أمم إفريقيا 2022 ، وذلك من خلال تقارير متتالية.