نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد الأهلي السعودي والرائد في الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي، يذكر أن مباراة الأهلي السعودي والرائد تقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مباراة هامة للأهلي السعودي.

نتابع نتيجة مباراة الأهلي السعودي والرائد اليوم أولا بأول.

موعد مباراة الأهلي السعودي والرائد

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي السعودي والرائد في الثالثة والثلث مساء بتوقيت السعودية، من المنتظر أن تنقل قناة SSC5 SD ومن المرتقب أن يقوم مشاري القرني بالتعليق على مباراة الأهلي والرائد في مواجهة هامة للأهلي السعودي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز السابع برصيد 18 نقطة، هذا وتعد مباراة الأهلي السعودي والرائد مواجهة هامة بالنسبة للأهلي السعودي.

يذكر أن الاتحاد السعودي يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة، ويحتل ضمك المركز الثاني، والشباب المركز الثالث، والنصر يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة، والهلال يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والرائد

يتوقع أن نتيجة مباراة الأهلي والرائد هي الأقرب للأهلي السعودي، خاصة وأن الأهلي السعودي يملك صفوف لاعبين وهو الأمر الذي يجعل فرص الأهلي السعودي كبيرة أمام الرائد.

يذكر أن الباطن والتعاون والحزم من الفرق التي تصارع على الهرب من الهبوط خاصة وأن كل فريق يملك 14 نقطة بالنسبة للباطن و11 نقطة بالنسبة للتعاون والحزم، وسيترتب على جدول ترتيب الدوري السعودي تغيرا كبيرا في الفترة المقبلة وهو ماسيسهم في ظهور بطل جديد للدوري السعودي لكرة القدم.

هذا ونتابع معكم اليوم الاثنين نتيجة مباراة الاهلي والرائد في الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي، خاصة وأن الرائد السعودي من الفرق الطموحة للغاية وقد يقوم بعمل مفاجأة أمام الاتحاد السعودي.

يذكر أن عيسى المحياني، لاعب السعودية الأسبق أكد أن الهلال هو المرشح الأول للدوري السعودي، هذا وأن ثقافة الفوز التي يمتلكها الاتحاد هو عامل مهم من اجل قلب النتيجة، وفي المقابل كان الاتفاق قد خسر في اخر مبارياته حيث يبحث دوما عن التسجيل.

وسننقل لكم نتيجة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي، ويحاول الأهلي التفوق في الدوري السعودي.