موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

تختتم مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، حين يقام مبارتين هامتين، يلعب في الأولى فريق الأهلي ضد فريق الرائد على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية معقل الأخير، كما يستضيف فريق الشباب على ملعب استاد الملك فهد الدولي فريق التعاون صاحب النتائج المتواضعة هذا الموسم التي أدت لتواجده في المركزقبل الأخير حالياً في جدول الترتيب، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الثالثة ونصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد الرائد في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، واستعادة الانتصارات من جديد في الدوري، بعد تلقيه الخسارة في آخر جولتين ضد أبها خارج ملعبه بهدفين دون رد، وعلى ملعبه ضد النصر بهدف سجله أليوسكي مقابل هدفين لتاليسكا، ليفقد ست نقاط هامة، ويتجمد رصيده عند 15 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة حقق فيها ثلاث انتصارات فقط، وتعادل في ست، وخسر أربع مباريات، والفريق يدخل مباراته ضد الرائد بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين لملاقاة الشباب، بعد أن تخطى فريق الفيصلي بالفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي الأهلي كلاً من بيريرا، وعمر السومة الغائب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

الرائد يأمل في تحقيق الفوز ضد الأهلي للتقدم في جدول الترتيب، حيث سيرفع رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع الهلال حامل اللقب المواجد في المركز الخامس حالياً، وذلك في حال تمكن من تحقيق الفوز ضد أهلي جدة في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على الفريق الممتلك حالياً 15 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة حقق فيها خمس انتصارات، وتعادل في ثلاث، وخسر خمس مباريات.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم

الإثنين 27 ديسمبر 2021.

2:20 توقيت مصر.

3:20 توقيت مكة المكرمة، سوريا، فلسطين، والعراق.

4:20 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

1:20 توقيت الجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الرائد