نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي والرائد اليوم.. متابعة لحظة بلحظة ملخص أهلى جدة ضد الرائد live الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم نتيجة مباراة الأهلي والرائد live لحظة بلحظة اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لقاء يجمع بين أهلي جدة والرائد في لقاء السعي وراء تحقيق الفوز من أجل خطف الثلاث نقاط وتعزيز موقف ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والكثير من الأشخاص سيتابعون نتيجة أهداف مباراة الأهلي والرائد لحظة بلحظة لايف live اليوم في الشوط الأول والثاني الجولة الـ14 كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهذا ما سنعمل على تقديمه خلال هذه الصفحة.

نتيجة مباراة الأهلي والرائد لحظة بلحظة live

نتيجة أهداف مباراة الأهلي والرائد اليوم ، هو ما نهتم به خلال هذه الصفحة ويدخل أهلي جدة هذا اللقاء متواجداً في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بينما سيدخل الرائد مواجهة الأهلي متواجداً في المركز السابع برصيد ثمانية عشر نقطة ليصبح الفارق سبعة نقاط.

الأهلي الرائد 0 0

وتنطلق مباراة الأهلي والرائد اليوم عبر قناة ssc الرياضية السعودية في تمام الساعة الثانية و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة و20 دقيقة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة و20 دقيقة بتوقيت أبو ظبي الإمارات، وسنتابع معكم أدناه ملخص نتيجة مباراة الأهلي والرائد لحظة بلحظة اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الأهلي والرائد لحظة بلحظة

وكشفت بعض الصحف الرياضية السعودية منذ ساعات قليلة تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الربيعي، الدفاع: اليوسكي، دانكلير، عبدالباسط هندي، حمدي النقاز، خط الوسط: نوح الموسى، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالرحمن غريب، الحسن نداو، الهجوم: هيثم عسيري.

نتيجة مباراة الأهلي والرائد الشوط الأول والثاني

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 2:20 م بتوقيت القاهرة والساعة 3:20م بتوقيت المملكة السعودية، سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والرائد في الشوط الأول والثاني اليوم في كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وقت انطلاق المباراة مباشرة، فتابعوا معنا من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.