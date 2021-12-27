 موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد القادمة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد في مباراة قوية ومثيرة، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد هو يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 ديسمبر من الشهر الجاري، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي هذه المباراة في إطار مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والذي يتنافس خلاله عدد من الفرق في الموسم الحالي على إحراز اللقب خاصة ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد هي قناة بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تذاع المباراة من خلال قناة Bein sport Hd premium.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

ملعب مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد هو ملعب غريفين بارك، ضمن المواجهة الهامة التي تجمع الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل، والموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للفوز في هذه المباراة الهامة، وأن يواصل الانتصارات والنتائج الإيجابية، والتي تساعده على التواجد بمقدمة الترتيب في الموسم الحالي.