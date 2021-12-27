موعد مباراة الشباب والتعاون اليوم في دوري المحترفين السعودي والقنوات الناقلة في صراع القمة والقاع

يستقبل ملعب الملك فهد الدولي موعد مباراة الشباب والتعاون ، في الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة رقم 14 من عمر المسابقة، وتلعب أيضاً في نفس الجولة مباراة الأهلي والرائد اليوم قبل هذه المباراة، مباراة اليوم يمكن أن نطلق عليها مباراة القمة والقاع، ففريق الشباب يصارع على الصدارة التي يحتلها عميد الأندية السعودية، بينما فريق التعاون أنتعش نسبياً مؤخراً بعد تأهله إلي الدور ربع النهائي في الكأس، أما في الدوري يحتل المركز قبل الأخير المركز أل 15 برصيد 11 نقطة، نفس رصيد نادي الحزم الذي يحتل المركز أل 16 والأخير، الفوز شعار الفريقين فالتعادل بمثابة الخسارة لكلا الفريقين، الشباب يبحث عن الصدارة والتعاون يصارع البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والتعاون اليوم في الدوري

تتسم مباريات الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالندية الكبيرة على مدار تاريخهما، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 34 مباراة، كان الفوز مناصفة بين الفريقين برصيد 13 انتصار لكل منهم، وحسمت نتيجة التعادل 4 مباريات، كانت أكبر نتيجة شهدتها مباريات الفريقين هي 4 دون مقابل، وتحققت 3 مرات، التعاون فاز مرتين بتلك النتيجة، بينما الشباب فاز بها مرة واحدة.

القنوات الناقلة والمعلق

الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هي قنوات ssc الرياضية الجديدة، ولقاء اليوم بين الشباب والتعاون ينقل عبر قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق المتميز حماد العنزي، كما تنقل المباراة عبر نفس القناة بتقنية sd العادية.

ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 3 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 1 - 0 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 0 - 1 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

تشكيل نادي الشباب السعودي المتوقع

حراسة المرمى ” فواز القرني “.

خط الدفاع ” متعب الحربي، إيجور، أحمد شراحيلي، فواز الصقور “.

الوسط ” حسين القحطاني،باولينهو، إيفر بانيجا “.

الهجوم ” باهبري، أوديون إيجالو، كالرلوس جونيور “.

التشكيل المتوقع للتعاون اليوم

حراسة المرمى ” أنجوس”.

خط الدفاع ” عسيري، البكر، سانتوس، بالعبيد”.

الوسط ” مانويل، النابيت، أمسي، كاكو، سلفيا”.

الهجوم ” تاوامبا”.

موعد مباراة الشباب والتعاون