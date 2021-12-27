انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم الاثنين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى نيوكاسل يونايتد نادي مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاذ لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 لعشاق مشاهدة الدوري الإنجليزي.

موقف نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويملك نادي مانشستر يونايتد 27 نقطة في المركز السابع من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 5 مباريات، ويسعى المدير الألماني رانجيك في وضع خطة مناسبة للفوز بالمباراة واقتحام الفرق الأربعة الأوائل بجدول الدوري الإنجليزي.

موقف نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويملك نادي نيوكاسل يونايتد 10 نقطة في المركز التاسع عشر من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في 7 مباريات، والهزيمة في 10 مباريات، ويأمل المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد للفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط والهروب من منطقة القاع بجدول ترتيب الدوري.

مواجهات فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نادي بيرنلي خلال الجولة القادمة على ملعب الأولد ترافورد بمدينة مانشستر سيتي، في حين يواجه فريق نيوكاسل يونايتد فريق إيفرتون على ملعب إيفرتون بمدينة ليفربول خلال الجولة القادمة من من الدوري الممتاز لكرة القدم

تشكيل نادي مانشستر يونايتد المتوقع خلال اللقاء

بدأ المدير الفني الالماني رانجيك لنادي مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دى خيا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، إيريك بابلي، أليكس تيليس، سكوت ماكتومناي

خط الوسط الدفاعي: ارون وان بيكاسا، فريد

خط الوسط المهاجم: برونو فيرنانديز، نيمانيا ماتيتش، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: جادون سانشو

وعلى مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد اللاعبين دين هندرسون، فيل جونز، دياجو دالوت، ميسون غرينود، خوان ماتا، خيسي لينجارد، فان دي بيك، أنتوني مارسيال، كريستيانو رونالدو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع خلال اللقاء:

بدأ المدير الفني الإنجليزي لنادي نيوكاسل يونايتد سيف بروس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: كياران كلارك، جمال لاسيليس، مات ريتشي، جاكوب ميرفي

فى الوسط: إيزاك هايدن، جوزيف ويلوك، جويلينتون، ريان فارسر

خط الهجوم: ألميرون وكاليوم ويلسون

وعلى مقاعد بدلاء نادي نيوكاسل يونايتد اللاعبين كارل دارلو – فابيان شار – إيميل كرافث – جيف هيندريك – شون لونجستاف – إليوت أندرسون – داويت غايل – آلان ساينت ماكسيمين.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي