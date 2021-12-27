جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومانشستر سيتي ييبتعد بالصدارة

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محمد سياف - ابو ظبي - تستأنف اليوم المباراة الأخيرة في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة فريق نيوكاسل مع مانشستر يونايتد، وكانت قد إنتهت مباريات السبت والأحد ببعض المباريات، وتم تأجيل بعض المباريات الآخري لأسباب تتعلق بانتشار الإصابات بين صفوف اللاعبين بفيروس كورونا، الأمر الذي جعل من قيام الإتحاد الانجليزي بتأجيل بعض اللقاءات.

مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ابتعد فريق مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بعد تمكنه من الفوز مساء الأحد على فريق ليستر سيتي بنتيجة 6/3 في مباراة كبيرة بين الفريقين، كان مانشستر سيتي قد فاز في 15 مباراة، وتعادل في 2 مباراة، وتعرض للهزيمة في 2 مباراة، ويواجه نادي برينتفورد خلال الجولة القادمة.

ليفربول وصيف الدوري

قامت رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد لهذا الأسبوع بسبب إنتشار فيروس كورونا، وبالتالي استمر رصيد ليفربول بـ 41 نقطة بالمركز الثاني، وكان ليفربول قد تمكن من المشاركة في 18 مباراة خلال هذا الموسم بالفوز في 12 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، ويواجه نادي ليفربول ليستر سيتي خلال الأسبوع القادم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج