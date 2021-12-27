رقم قياسي في إصابات كورونا بالدوري الإنجليزي

رقم قياسي في إصابات كورونا بالدوري الإنجليزيسجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا في حالات كوفيد-19 بالإعلان يوم الاثنين عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي، ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.

وذكرت رابطة الدوري في بيان: يؤكد الدوري أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية، وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة.

وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر كانون الأول إلى 90 حالة بين يومي 13-19 بنفس الشهر.

وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في العديد من الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.

وكالات