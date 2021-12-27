رقم قياسي في إصابات كورونا بالدوري الإنجليزي
سجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا في حالات كوفيد-19 بالإعلان يوم الاثنين عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي، ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.
وذكرت رابطة الدوري في بيان: يؤكد الدوري أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية، وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة.
وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر كانون الأول إلى 90 حالة بين يومي 13-19 بنفس الشهر.
وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في العديد من الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم قياسي في إصابات كورونا بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.