إصابة ثنائي برشلونة بكورونا

إصابة ثنائي برشلونة بكوروناأعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، إصابة الثنائي كليمان لينغليه وداني ألفيش بفيروس كورونا.

وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي: كشفت الفحوصات إصابة الفرنسي لينغليه والبرازيلي داني ألفيش بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتواجدا في تدريبات الفريق، يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان: يتمتع الثنائي بحصة جيدة، ويتواجدان في العزل بمنزلهما، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة.