إصابة ثنائي برشلونة بكورونا
أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، إصابة الثنائي كليمان لينغليه وداني ألفيش بفيروس كورونا.
وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي: كشفت الفحوصات إصابة الفرنسي لينغليه والبرازيلي داني ألفيش بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتواجدا في تدريبات الفريق، يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان: يتمتع الثنائي بحصة جيدة، ويتواجدان في العزل بمنزلهما، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ثنائي برشلونة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.