مهند لاشين أنا أفضل من طارق حامد من خلال أرقامي وإحصائياتي ورؤية المحللين

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محمد سياف - ابو ظبي - في لقاء هام للاعب المنتخب المصري ونادي طلائع الجيش “مهند لاشين” على قناة أون تايم سبورتس عن مقارنته بنجم وسط نادي الزمالك ” طارق حامد “، خاصة بعد إستبعاده من قائمة المنتخب المصري من كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر، بالإضافة إلى إستبعاده من قائمة المنتخب المصري المبدئية المشارك في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يناير المقبل.

مهند لاشين طارق حامد لديه قاعدة جماهيرية كبيرة تدافع عنه

أكد لاعب طلائع الجيش عن إمتلاك طارق حامد لقاعدة جماهيرية كبيرة بصفته لاعب بنادي الزمالك يدافعون عنه، على العكس أنا ألعب بنادي طلائع الجيش ليس لدى جماهير تدافع عني، بل أن الجماهير تحكم من خلال عاطفتها في الأغلب، ولذك ظهر هجوم كبير من جماهير نادي الزمالك على الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

مهند لاشين يتحدث عن صعوبة كبيرة انضمام لاعبين من أندية غير جماهيرية

وأضاف لاشين الجميع أن يعرف صعوبة انضمام لاعبين خارج الأندية الأربعة الكبيرة الأهلي والزمالك وبيراميدز وأحيانا الإسماعيلي، ولا شك أن طارق حامد لاعب كبير، ولكن هذة أرقام وإحصائيات تتحدث عن نفسها، ولهذا السبب قام الجهاز الفني للمنتخب المصري بضمي لقائمة المنتخب، بالرغم من عدم وجود قاعدة جماهيرية لدعمي.

مهند لاشين لست اضعف من طارق حامد دفاعيا

وقام مهند لاشين بالرد على التصريحات التي تشير إلى ضعفه من الناحية الدفاعية عن اللاعب طارق حامد، وقال أنا أكثر لاعب قمت بقطع الكرة بالدوري الموسم الماضي، أكثر لاعب قمت بعمل مراوغات بالكرة، أكثر لاعب قمت بصناعة فرص محققه، تم إختياري في التشكيلة المثالية للموسم الماضي بشهادة المحللين.