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محمد سياف - ابو ظبي - من المنتظر انطلاق قرعة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بحضور الوفود الرسمية للأندية المشاركة في البطولتين، لمشاهدة مراسم القرعة أعلنت قناة بي إن سبورت الإخبارية إذاعتها للقرعة.

تحفظ جماهير الأهلي والزمالك

البعض من جماهير نادي الأهلي والزمالك يرغب في وقوع الفريقين الكبيرين في مجموعة واحدة، والبعض الآخر لا يريد إيقاع الفريقان في مجموعة واحدة، خاصة أن الأهلي في المستوي الأول والزمالك بالمستوى الثاني، ومن الوارد جدا وقوعهم بمجموعة واحدة، لكن الانتظار لما تسفر عنه إجراءات القرعة، كذلك من الممكن وقوع نادي بيراميدز في المستوي الأول والمصري البورسعيدي بالمستوى الثالث في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

يتواجد في المستوى الأول أندية: الأهلي المصري – الترجي التونسي – الوداد المغربي – الرجاء المغربي

يتواجد في المستوى الثاني أندية: الزمالك – النجم الساحلي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – حوريا الغيني

يتواجد في المستوى الثالث أندية: الهلال السوداني – وفاق سطيف الجزائري – شباب بلوزداد الجزائري – بترو أتليتكو الأنجولي

يتواجد في المستوى الرابع أندية: المريخ السوداني – ساجردا الأنجولي – أمازولو الجنوب إفريقي – جوانينج جالاكسي البوتسواني

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي “الكونفدرالية الإفريقية”

يتواجد في المستوى الأول أندية: بيراميدز المصري – نهضة بركان المغربي – مازيمبي الكونغولي – شبيبة القبائل الجزائري أو رويال ليوبارد الكونغولي

يتواجد في المستوى الثاني أندية: الصفاقسي التونسي – القطن سبورت الكاميروني – سيمبا التنزاني – أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا

يتواجد في المستوى الثالث أندية: المصري – شبيبة الساورة الجزائري – أسيك ميموزا الإفواري – زاناكو الزامبي

يتواجد في المستوى الرابع أندية: الاتحاد الليبي – أهلي طرابلس الليبي – أوثو دويو الكونغولي – الحرس الوطني

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الكونفدرالية الإفريقية + دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة: بي إن سبورت الإخبارية

موعد القرعة: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

توقيت القرعة: 1 ظهرا بتوقيت القاهرة – 2 بتوقيت السعودية