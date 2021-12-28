كافاني ينقذ يونايتد من السقوط أمام نيوكاسل

كافاني ينقذ يونايتد من السقوط أمام نيوكاسلأنقذ البديل إدينسون كافاني، مانشستر يونايتد، من الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل، حيث تعادل الفريقان (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك يوم الإثنين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب، في حين رفع نيوكاسل رصيده الى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وسجل نيوكاسل هدف التقدم عن طريق آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة 7، في حين سجل البديل إدينسون كافاني التعادل في الدقيقة 71.

وشهد اللقاء أفضلية من جانب نيوكاسل خلال أطوار المباراة، حيث خلق أصاحب الأرض العديد من الفرصة الخطيرة، ولكن الحارس دي خيا كان لها بالمرصاد.