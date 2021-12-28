توتنهام ينزل ضيفا ثقيلا على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى ساوثهامبتون نادي توتنهام هوتسبير في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سانت ميريز بمدينة ساوثهامبتون، ويطمح كلا الفريقان لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة بالفوز للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موقف نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي ساوثهامبتون 20 نقطة في المركز الرابع عشر، من الفوز في 4 مبارايات، والتعادل في 8 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات، ويأمل في إستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بالمباراة على خصم كبير مثل توتنهام.

موقف نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي توتنهام هوتسبير 29 نقطة في المركز الخامس من الفوز في 9 مباراة، والتعادل في 2 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات ، والفوز يعني التقدم أكثر نحو المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لنادي ساوثهامبتون

يبدأ المدير الفني رالف هاسنهوتل لنادي ساوثهامبتون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إليكس مكارثي

رباعي خط الدفاع: كيل والكر بيترز – جان بيدناريك – محمد سالسيو عبدالكريم – جيمسس وارد براوز

خط الوسط المدافع: أوريول – روميو – إبراهيم ديالو

خط الوسط الهجومي: فالنتينو ليفرمانتوا – آدم أرمسترونج – محمد اليونسى

خط الهجوم: تشي أدامز

ويجلس على مقاعد البدلاء فيجنوفيتش – رومان بيرود – يان فاليري – ويل سمالبون – ثيو والكوت – شين لونج – أرماندو بروخا – ناثان تيلا – ليانكو.

تشكيل نادي توتنهام هوتسبير اللندني المتوقع خلال اللقاء

يبدأ المدير الفني الإيطالي هوتسبير أنطونيو كونتي لنادي توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن ديفيز – دافينسون سانشيز – إيمرسون رويال – إريك دير

خط الوسط الدفاعي: ديلي آلي – هاري وينكز

خط الوسط المهاجم: ريان سيستون – تانجي ندومبيلي – سون هيونج مين

خط الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد بدلاء نادي توتنهام هوتسبير اللاعبين براندان أوستن – مات دوهيرتي – جو رودون – سيرجيو ريجييلون روديجيز – جافيت تانجا – لوكاس مورا – ستيفين بيرجوجين – جيوفاني لو سيلسو – أوليفر سكيب.

تفاصيل المباراة:

طرفي المباراة: توتنهام هوتسبير مع ساوثهامبتون

موعد المباراة: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 5 مساءا بتوقيت القاهرة – 6 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: سانت ميريز

القنوات الناقلة: beIN Premium 1HD

معلق المباراة: أحمد البلوشي