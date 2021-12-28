نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022: القرعة تبتسم للزمالك وتعاند الأهلي

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محمد سياف - ابو ظبي - أنتهت منذ قليل قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، والتي اسفرت عن وقوع الزمالك في مجموعة سهلة، وصعبة لبطل النسخة الأخيرة الاهلي المصري، خلال القرعة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة. نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 بمشاركة الأهلي والزمالك المجموعة الأولى: المريخ السوداني – الهلال – ماميلودي صن داونز – الأهلي المجموعة الثانية: أمازولو الجنوب أفريقي – وفاق سطيف – حوريا كوناكري – الرجاء المجموعة الثالثة:جوانينج البوتسواني – شباب بلوزداد – النجم الساحلي – الترجي المجموعة الرابعة: ساجرادا الأنجولي – بترو أتلتيكو – الزمالك – الوداد. تصنيف فرق قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 الأهلي في المستوى الأول والزمالك بالثاني المستوى الأول: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي والرجاء المغربي.

المستوى الثاني: الزمالك، النجم الساحلي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني.

المستوى الثالث: الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، وفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

المستوى الرابع: المريخ السوداني، أمازولو الجنوب إفريقي، ساجرادا الأنجولي، جالاكسي البتسواني.

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