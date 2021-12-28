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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي القادمة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي في استاد أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام نيوكاسل بهدف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 28 بعد اكتساب نقطة التعادل، ويتواجد في المركز السابع حاليًا، ومع استمرار هذه النتائج السلبية أصبحت جماهير مانشستر يونايتد في حالة غضب شديدة، وخاصة بعد توقع موسم جيد للفريق بعد وجود صفقات جيدة هذا الموسم.
وفي الجانب المقابل يحاول نادي بيرنلي أن يستغل عامل الضعف وتراجع الأخصام والأداء المتراجع الذي يمر به، ويسعى لتحقيق الانتصار بكل جدية، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في مباراة واحدة والتعادل 8 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات أخرى.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي هو مساء يوم الخميس المقبل الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك عبر شبكة Bein sports HD 1 premium في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع بتوقيت مكة المكرمة.
|المباراة
|مانشستر يونايتد × بيرنلي
|البطولة
|الدوري الإنجليزي
|موعد المباراة
|30 ديسمبر 2021 الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة
|الملعب
|أولد ترافورد
|الملعب
|ملعب Bein sports HD 1 premium
ترتيب نادي مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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