برشلونة يتعاقد مع فيران توريس

برشلونة يتعاقد مع فيران توريسأعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى برشلونة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقا أن برشلونة سيدفع حوالي 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب إضافة إلى عشرة ملايين يورو ضمن بنود أخرى.

وخاض فيران (21 عاماً) 7 مباريات مع سيتي في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 3 أهداف.