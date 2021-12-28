موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول اليوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف فريق ليستر سيتي فريق ليفربول في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب كينج باور بمدينة ليستر، ويطمح كلا الفريقان لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة بالفوز للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موقف نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي ليستر سيتي 22 نقطة في المركز العاشر، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات، ويأمل في إستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بالمباراة على خصم كبير مثل ليفربول، بعد خسارة قاسية من مانشستر سيتي 6/3 بالجولة الماضية.

موقف نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي ليفربول 41 نقطة في المركز الثاني من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 5 مباراة، والهزيمة في مباراة واحدة ، والفوز يعني التقدم أكثر نحو تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالإضافة تضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر البطولة، ولدى ليفربول مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا.

التشكيل المتوقع لنادي ليستر سيتي

يبدأ المدير الفني بريندان روجرز لنادي ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

رباعي خط الدفاع: جوني إيفانس – كاجلار ايفانس – تيموثي كاستانبي – لوك توماس

خط الوسط المدافع: ويلفريد نديدي – هارفي بارنس

خط الوسط الهجومي: بوبكاري سوماري – جيميس ماديسون – اديمولا لوكمان

خط الهجوم: جيمي فاردي

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: داني وارد – بانيك فيتجارد – دانيال امارتي – كيرنان دوسبوري هول – مارك ألبرايتون – حمزة تشودهوري – كليتشي إيهيناتشو – أيوزى باريز – باتسون داكا

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يبدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتى – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جويل ماتيب – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم