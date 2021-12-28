انت الان تتابع تفاصيل خبر حقيقة وفاة أندرتيكر أسطورة حلبة المصارعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أندرتيكر أو الحانوتي كما يطلق عليه هو المصارع الذي يخشاه الخصوم ويبث الرعب في الجميع حتي جمهوره، الاسم الحقيقي هو مارك ويليام كالاوي Mark William Calaway ولد في 24 مارس 1965 في ولاية تكساس الأمريكية، اشتهر بالأصوات الجنائزية المصاحبة لدخوله إلي الحلبة دائماً ما كانت مؤشراً يدرك الجميع من خلاله أن نتيجة المباراة قد حسمت بالفعل.

حياته

عاش أندرتيكر معظم حياته بشخصية صامته مرعبة لا يملك أصدقاء علي الحلبة ولا يحب التصوير مع المعجبين ولا يخرج إلي الأماكن العامة حتي لا يخسر تلك الهالة التي حققت له الكثير من الشهرة، واستمر علي هذا النحو حتي تعرّف علي المصارعة “ميشيل مكول” التي رفضته في البداية خوفاً من شخصيته، وسريعاً ما أحدثت ميشيل تغيراً كبيراً فيه وبدأ القبول بالتصوير مع معجبيه والخروج إلي الأماكن العامة وتزوجا في عام 2010 وأنجبا أربعة أبناء، وظل يلعب حتي العام 2020 حيث أعلن اعتزاله حيث قال أنه ليس لديه شيء ليقدمه.

حقيقة وفاته

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها خبر وفاة أندرتيكر بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد أن تدهورت حالته الصحية، ولكن حقيقة الأمر أن الذي توفي هو الملاكم البلجيكي الشهير فريدريك سينيسترا الملقب بـ أندرتيكر الملاكمة.

توفي الملاكم البلجيكي الشهير بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث رفض الحصول على اللقاح المضاد اعتقاداً منه علي قدرته تجاوز هذا الفيروس باعتباره شخصاً رياضياً، لكن كانت الأحداث سريعة للغاية حيث تأثرت صحته في الساعات الماضية ودخوله العناية المركزة، وتوفى يوم الإثنين 26 ديسمبر 2021 عن عمر ناهز 41 عام فقط.