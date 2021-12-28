تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن موسم 2021/2022، وأسفرت عن وقوع النادي الأهلي المصري بجانب أندية الهلال والمريخ السودانيين وصنداونز بطل جنوب أفريقيا، في مجموعة وصفت من قبل المحللين أنها الأصعب، بالنظر للمجموعات الآخرى.

وفي نفس السياق ينتظر النادي الأهلى منافسات قوية داخل وخارج مصر، خاصة في ظل وجود فريقي الهلال والمريخ كبيري السودان ومن الممكن أن يفوز أحدهما على الآخر بمباراتين ويعقد المجموعة، مع قوة فريق صنداونز الجنوب إفريقي طبيعة الحال، كأحد الأندية الكبيرة التي تقدم في مستويات رائعة خلال السنوات الأخيرة.

ومن الأمور المبشرة للمارد الأحمر وقوع صنداونز بطل جنوب أفريقيا معه في نفس المجموعة، حيث أن سيناريو وقوع الأهلي كمنافس مع صنداونز يعد مؤشرا رائعا للقلعة الحمراء للتتويج بالبطولات، وهو ما حدث في آخر نسختين بالتأكيد، استطاع الأهلي المرور من الفريق الجنوبي والوصول للنهائي وتحقيق اللقب.

مواعيد مباريات الأهلي خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المباراة الأولي: الاهلي ضد المريخ يوم 11 أو 12 فبراير 2022 بالقاهرة

المباراة الثانية: الاهلي مع الهلال يوم 18 او 19 يونيو بالسودان

المباراة الثالثة: الاهلي مع صنداونز يوم 25 و 26 فبراير بالقاهرة

المباراة الرابعة: صنداونز مع الاهلي يوم 11 او 12 مارس 2022 في جنوب أفريقيا

المباراة الخامسة: المريخ مع الاهلي يوم 8 او 19 مارس 2022 بالسودان

المباراة السادسة: الاهلي مع الهلال يوم 1 او 2 أبريل 2022 بالقاهرة