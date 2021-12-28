مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن موسم 2021/2022، وأسفرت عن وقوع نادى الزمالك المصري بجانب أندية بيترو أتلتيكوم وفريق ساجرادا أبطال أنجولا والوداد البيضاوي المغربي، في مجموعة وصفت من قبل المحللين أنها الأسهل، بالنظر للمجموعات الآخرى.

وفي نفس السياق ينتظر نادي الزمالك منافسات قوية داخل وخارج مصر، خاصة في ظل وجود فريقي بيترو أتلتيكوم وفريق ساجرادا أبطال أنجولا ومن الممكن أن يفوز أحدهما على الآخر بمباراتين ويعقد المجموعة، مع قوة فريق الوداد البيضاوي المغربي بطبيعة الحال صاحب العروض الكبيرة والرصيد البشري الكبير، كأحد الأندية الكبيرة التي تقدم في مستويات رائعة خلال السنوات الأخيرة، دائما ما يكون في نصف النهائي والنهائي.

وفي سياق متصل كان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد مواعيد بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الحادي عشر من فبراير 2022 على أن تختتم منافسات مرحلة المجموعات في الثاني من شهر أبريل 2022.

مواعيد مباريات نادي الزمالك خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المباراة الأولي: الزمالك ضد بيترو أتلتيكوم

يوم 11 أو 12 فبراير 2022 بالقاهرة

المباراة الثانية: ساجرادا الأنجولي مع الزمالك

يوم 18 او 19 يونيو بأنجولا

المباراة الثالثة: الوداد المغربي مع الزمالك المصري

يوم 25 و 26 فبراير بالمغرب

المباراة الرابعة: الزمالك المصري مع الوداد المغربي

يوم 11 او 12 مارس 2022 في القاهرة

المباراة الخامسة: بيترو أتلتيكوم الأنجولي مع الزمالك المصري

يوم 8 او 19 مارس 2022 بأنجولا

المباراة السادسة: الزمالك المصري مع ساجرادا الأنجولي

يوم 1 او 2 أبريل 2022 بالقاهرة