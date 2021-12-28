توتنهام يتعثر بالتعادل مع ساوثهامبتون

توتنهام يتعثر بالتعادل مع ساوثهامبتونسقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نوريتش سيتي 3- صفر ووست هام على واتفورد 4 - 1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله جيمس وارد براوس في الدقيقة 25 وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد ساليسو لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 39.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف نظيف سجلها أودوسون إدوارد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وجون فيليب ماتيتا في الدقيقة 38 وجيفري شلوب في الدقيقة 42.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز وست هام على واتفورد 4 -/ 1.

وسجل أهداف وست هام توماس سوسيك في الدقيقة 24 وسعيد بن رحمة في الدقيقة 29 ومارك نوبل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء ونيكولا فلاسيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف واتفورد إمانويل دينيس في الدقيقة الرابعة.

ورفع وست هام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.