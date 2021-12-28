تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل

تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسلتأجلت مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس بعدما قال النادي الزائر إنه لا يملك عددا كافيا من اللاعبين بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.

وذكر نيوكاسل في بيان: ظهرت نتائج إيجابية لكوفيد-19 بين عدد من اللاعبين وأعضاء بالطاقم عند إجراء الفحوص الروتينية في الأيام الماضية بينما يعاني العديد من اللاعبين من إصابات خلال فترة مزدحمة للغاية بالمباريات.

وأضاف: وبناء عليه تقدم نيوكاسل بطلب رسمي إلى الدوري الممتاز لتأجيل مباراة الخميس في غوديسون بارك ووافق مجلس رابطة الدوري.