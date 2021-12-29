انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي اليوم على موعد مع اقتناص وصافة الدوري الإنجليزي من ليفربول بمواجهه ساخنة مع برايتون والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف فريق تشيلسي فريق برايتون في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن، ويطمح كلا الفريقان لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة بالفوز للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خاصة من جانب تشيلسى لا يريد الابتعاد عن فريقي المقدمة مانشستر سيتي وليفربول.

موقف نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي تشيلسي 41 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 2 مباريات، ويأمل في إستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بالمباراة على خصم في المتناول مثل نادي برايتون، لكن يخشى المفاجآت طبيعة الحال.

موقف فريق برايتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي برايتون 23 نقطة في العاشر من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، والهزيمة في 4 مباريات، والفوز يعني الكثير لنادي برايتون والتقدم عدة مراكز في جدول الدوري الإنجليزي، ويعتبر التعادل مكسب لنادي برايتون إن تحقق خاصة وأن المباراة تقام خارج قواعده على معقل فريق تشيلسي.

موعد مباراة تشيلسي مع برايتون بالجولة 20 بالدوري الإنجليزي

طرفي المباراة: تشيلسى مع برايتون

موعد المباراة: الأربعاء 29 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة 10:30 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: ستامفورد بريدج

القنوات الناقلة: beIN Premium 2HD

معلق المباراة: رؤوف خليف

التشكيل المتوقع لنادي برايتون

يبدأ المدير الفني رالف هاسنهوتل لنادي برايتون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليكس مكارثي

رباعي خط الدفاع: كيل والكر بيترز – ليانكو فوجينوفيتش – محمد ساليسو عبدالكريم – جيمس وارد براوز

خط الوسط الهجومي: أوريول روميو – ناثان ريدموند – فالنتينو – ليفرامنتو – تشي أدامز

خط الهجوم: أرماندوو بروخا – ناثان تيلا

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي خلال اللقاء

بدأ المدير الفني الألماني لنادي تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ادوارد مندي

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجرز، ماركوس ألونسو

خط الوسط الدفاعي: تريفوي تشالوبا، روبن لوفتيس تشيك

خط الوسط المهاجم: حكيم زياش، جورجينيو، كالوم هودسون اودوي

خط الهجوم: تيمو فيرنر