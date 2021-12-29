موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة بالدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف فريق برينتفورد فريق مانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب برينتفورد كوميونيتي يتاديوم بمدينة بينتفورد، ويطمح كلا الفريقان لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة بالفوز للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خاصة من جانب المان سيتي للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي.

موقف نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي برينتفورد 20 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من المشاركة في سبعة عشر مباراة، من الفوز في 5 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات، ويأمل في إستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بالمباراة رغم صعوبة اللقاء مع خصم مثل مانشستر سيتي.

موقف فريق مانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي مان سيتي 47 نقطة في الأول في صدارة الدوري الإنجليزي، من المشاركة في تسعة عشر مباراة، من الفوز في 15 مباريات، والتعادل في 2 مباراة، والهزيمة في 2 مباراة، والفوز يعني الكثير لنادي مانشستر سيتي والتقدم أكثر في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، ويعتبر التعادل خسارة إن تحقق خاصة وأن ليفربول وتشيلسي ينتظران سقوط مانشستر سيتى بأى شكل.

موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي بالجولة 20 بالدوري الإنجليزي

طرفي المباراة: برينتفورد ومانشستر سيتي

موعد المباراة: الأربعاء 29 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة 11:15 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: برينتفورد كوميونيتي ستاديوم

القنوات الناقلة: beIN Premium 1HD

معلق المباراة: أحمد البلوشي