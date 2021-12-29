مفاجآت في إعلان القائمة النهائية للمنتخب المصري المشارك في كأس أفريقيا بالكاميرون

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2022، وسط مفاجآت باستبعاد صانع ألعاب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، واللاعب مروان حمدي مهاجم نادى سموحة والمنتخب المصري الأساسي في كأس العرب الأخيرة بقطر.

جاء إعلان القائمة النهائية للمنتخب المصري عند قيام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بإتخاذ قرارا بإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في موعدها وعدم الإنسياق وراء الفيفا وأندية الإتحاد الأوروبي التي كانت ترغب في تأجيل البطولة والإحتفاظ باللاعبين، وإقامة البطولة خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022 بدولة الكاميرون.

أهم اللاعبين المنضمين للقائمة النهائية للمنتخب المصري

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للفراعنة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين التاسع من شهر يناير وحتى السادس من شهر فبراير 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد “زيزو” ومهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، ورمضان صبحي، محمود حسن تريزيجيه.

أهم اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية للمنتخب المصري

محمد مجدي أفشة، مروان حمدي، مصطفى فتحي، أحمد ياسر ريان، إبراهيم عادل، وأحمد رفعت.