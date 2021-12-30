تشيلسي يفرط بالفوز ويتعادل مع برايتون
فرط تشيلسي في تحقيق فوز كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه برايتون 1 - 1، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء.
وواصل تشيلسي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل للمرة الثالثة في أخر أربع مباريات خاضها في بطولة الدوري.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث والذي خاض 19 مباراة فيما خاض الفريق اللندني 20 مباراة.
على الجانب الأخر، رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.
وتقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، غير أن داني ويلبك مهاجم برايتون سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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