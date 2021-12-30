سون هيونج مين أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة السادسة

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الأربعاء إن سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير فاز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام للمرة السادسة وهو رقم قياسي.

وتصدر سون التصويت الذي جرى بين مسؤولي الاتحاد الكوري والصحفيين في كوريا الجنوبية متقدما على مدافع فنربخشه كيم مين-جاي لينال الجائزة للعام الثالث على التوالي.

كما سبق لسون الفوز بالجائزة في 2013 و2014 و2017.

وسجل سون البالغ 29 عاما، 22 هدفا مع توتنهام في جميع المسابقات خلال موسم 2020-2021 كما أحرز أربعة أهداف مع كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات كأس العالم.



بينما نالت جي سو-يون لاعبة تشيلسي جائزة السيدات للمرة السادسة أيضا بعد أن فازت بها في 2010 و2011 و2013 و2014 و2019.

وفازت جي بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. واحتل تشيلسي المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

المصدر: وكالات