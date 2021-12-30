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انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يزحف بالصدارة بعيدا عن تشيلسي وليفربول والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - من خلال منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يتضح لنا أن إستمرار فريق مانشستر سيتي في الصدارة والإبتعاد عن أقرب منافسيه بعد تحقيق فوز هام وصعب على برينتفورد بهدف نظيف، تشيلسي الوصيف رغم تعادله بالأمس مع فريق برايتون ليصل للنقطة 42 ليفربول صاحب المركز الثالث بعد هزيمة مفاجئة من ليستر سيتي، ليتجمد رصيده عند 41 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد، تم تأجلها بسبب معاناة بعض اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.
المباراة الأخيرة بالأسبوع العشرين مانشستر يونايتد ضد بيرنلي
وفي نفس السياق يتبقي مباراة واحدة من الجولة العشرين تقام مساء الخميس بين فريقي مانشستر يونايتد ضد فريق بيرنلي على ملعب الأولد ترافورد، وتقام في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مصر، وستقوم قناة بي أن سبورت بريميوم beIN Premium 1HD ببث المباراة حصريا، مع تعليق لخالد الحدي.
وبعد تلك المباراة يسدل الستار على مباريات الأسبوع العشرين لتظهر ملامح جدول الدوري الإنجليزي بشكل كامل، في إنتظار إقامة الجولة الحادية والعشرين خلال الأسبوع المقبل.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج ” بعد الجولة العشرين
|إسم النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|النقاط
|الترتيب
|مانشستر سيتي
|20
|16
|2
|2
|50
|1
|تشيلسي
|20
|12
|6
|2
|42
|2
|ليفربول
|19
|12
|5
|2
|41
|3
|أرسنال
|19
|11
|2
|6
|35
|4
|وست هام يونايتد
|19
|9
|4
|6
|31
|5
|توتنهام هوتسبير
|17
|9
|3
|5
|30
|6
|مانشستر يونايتد
|17
|8
|4
|5
|28
|7
|وولفرهامبتون
|18
|7
|4
|7
|25
|8
|ليستر سيتي
|18
|7
|4
|7
|25
|9
|برايتون
|18
|5
|9
|4
|24
|10
|كريستال بالاس
|19
|5
|8
|6
|23
|13
|أستون فيلا
|18
|7
|1
|10
|22
|12
|ساوثامبتون
|18
|4
|9
|6
|21
|13
|برينتفورد
|18
|5
|5
|8
|20
|14
|ايفرتون
|17
|5
|4
|8
|19
|15
|ليدز يونايتد
|18
|3
|7
|8
|16
|16
|واتفورد
|17
|4
|1
|12
|13
|17
|بيرنلي
|15
|1
|8
|6
|11
|18
|نيوكاسل
|19
|1
|8
|10
|11
|19
|نوريتش سيتي
|18
|2
|4
|13
|10
|20
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