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5 إصابات بكورونا في أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني وأربعة لاعبين بفيروس كورونا المستجد. 5 إصابات بكورونا في أتلتيكو مدريدأعلن نادي أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني وأربعة لاعبين بفيروس كورونا المستجد. وأوضح أتلتيكو في بيان عبر موقعه الرسمي أن الإسباني كوكي والفرنسي، أنطوان غريزمان، والبرتغالي جواو فيليكس والمكسيكي هيكتور هيريرا أصيبوا بالعدوى بجانب سيميوني. وأكد أتلتيكو أن سيميوني ورباعي الفريق لا يعانون من أي أعراض، ويخضعون حاليا للعزل الصحي في منازلهم في امتثال صارم لإرشادات السلطات الصحية.

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