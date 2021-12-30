انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا تجديد عقد على معلول مع الأهلي حتى 2024 ورسالة خاصة للجماهير الأهلاوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام النادي الأهلي من خلال موقعه الرسمي بالإعلان عن تجديد التعاقد من الظهير الأيسر للمنتخب التونسي والنادي الأهلي علي معلول اليوم الخميس، لمدة موسميين حتى يونيو 2024، والمعروف أن عقد اللاعب سينتهي في يونيو 2022، وجرت المفاوضات خلال الفترة السابقة من أجل تجديد التعاقد مع اللاعب عن طريق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق.

إدارة الأهلي تنجح بتجديد عقد على معلول حتى 2024

وفي سياق متصل تمكنت إدارة النادي الأهلي من التوصل إلى إتفاق مع على معلول صاحب 31 عاما الآن بعقد لمدة سنتين قادمتان، وكان معلول قد تعاقد معه الأهلي عام 2016 قادما من النادي الرياضي الصفاقسي التونسي بمقابل مادي 750 ألف دولار تقريبا، أي سيمكث معلول في الأهلي مدة 8 سنوات حتى 2024 قابلة للتجديد بطبيعة الحال.

بطولات معلول مع الأهلي

فاز اللاعب الدولي التونسي على معلول مع الأهلي بـ 4 بطولات للدوري المحلي، دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، كأس السوبر الإفريقي مرتين، كأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، والحصول على المركز الثالث مع الأهلي بكأس العالم لأندية بقطر العامي الماضي.

معلول سعيد بالتجديد للنادي الأهلي

وأكد على معلول على سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع النادي الأهلي، وكانت المفاوضات بسيطة للغاية لكن تأخرت بسبب ارتباطات الأهلي ومنتخب تونس، وأشكر مسئولي الأهلي على ثقتهم الكبيرة، واثني على حب جماهير الأهلي الذي يلمسه في أى مكان بالشارع الذين يعتبروني أحد أبناء النادي.

رسالة معلول لجماهير الأهلي

وجه معلول رسالة إلى جماهير الأهلي أكد على أمنتيه من جماهير القلعة الحمراء الإستمرار في دعم الفريق كما هي العادة، وأن نكون عند حسن ظنهم في إسعادهم وتحقيق البطولات، وأنا وعائلتي نحظي بمعاملة طيبة واحترام من الجميع، وأتمني أن أكون عند حسن ظنهم خلال الفترة المقبلة، وأقول لهم على معلول أهلاوي حتى 2024.