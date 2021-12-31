“بروفة السوبر” موعد مباراة الهلال والفيصلي القادمة في الدوري السعودي وتردد قناة ssc hd 1 الناقلة

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية موعد مباراة الهلال والفيصلي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء الذي يدخله الزعيم ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي والساعي نجو الزحف لقمة الجدول، تلعب عدة مباريات في نفس الأسبوع أبرزها الاتحاد والباطن بينما صاحب الأرض والجمهور الليلة يسعى للتقدم في ترتيب الجدول، والبعد عن منطقة الخطر في الجدول والذي يقبع بها قبل اللقاء، فهو في المركز أل 12 قبل المباراة وفيما يلي التفاصيل.

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة بعد أن خاض 13 لقاء، ومؤجل له مباراة مع العميد نادي الاتحاد، حقق الهلال الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 6 وهزم في مباراتين، سجل لاعبو الموج الأزرق 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف، بينما الفيصلي يقبع في المركز 12 برصيد 15 نقطة، جمعهم من لعب 13 مباراة حقق الانتصار في 3 وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات، سجل 13 وعليه 16 هدف.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

تقابل الهلال مع الفيصلي قبل هذا اللقاء في 24 مباراة، كانت الغلبة الكاسة لصالح الزعيم الهلالي بالفوز في 19 لقاء، بينما لم يحقق الفيصلي أي فوز على الهلال في تاريخه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت الفريقين، كانت أكبر نتيجة شهدها لقاء الفريقين فوز الهلال 5-1 على الفيصلي، موسم 2011/2010 في دوري زين بمسماه القديم.

موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

14.05 : الثانية وخمس دقائق ظهراً بتوقيت غرينتش.

15.05 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

16.05 : بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

17.05 : بتوقيت مدينة مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق.

18.05 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موعد مباراة الهلال والفيصلي والقناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة ssc hd 1. معلق اللقاء هو المعلق : فهد العتيبي. تردد قناة ssc hd 1 “12523” معامل الاستقطاب عمودي الترميز 27500 التصحيح 5/6.

جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

بطاقة اللقاء