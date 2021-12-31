نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بروفة السوبر” موعد مباراة الهلال والفيصلي القادمة في الدوري السعودي وتردد قناة ssc hd 1 الناقلة في المقال التالي
يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية موعد مباراة الهلال والفيصلي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء الذي يدخله الزعيم ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي والساعي نجو الزحف لقمة الجدول، تلعب عدة مباريات في نفس الأسبوع أبرزها الاتحاد والباطن بينما صاحب الأرض والجمهور الليلة يسعى للتقدم في ترتيب الجدول، والبعد عن منطقة الخطر في الجدول والذي يقبع بها قبل اللقاء، فهو في المركز أل 12 قبل المباراة وفيما يلي التفاصيل.
يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة بعد أن خاض 13 لقاء، ومؤجل له مباراة مع العميد نادي الاتحاد، حقق الهلال الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 6 وهزم في مباراتين، سجل لاعبو الموج الأزرق 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف، بينما الفيصلي يقبع في المركز 12 برصيد 15 نقطة، جمعهم من لعب 13 مباراة حقق الانتصار في 3 وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات، سجل 13 وعليه 16 هدف.
موعد مباراة الهلال والفيصلي
تقابل الهلال مع الفيصلي قبل هذا اللقاء في 24 مباراة، كانت الغلبة الكاسة لصالح الزعيم الهلالي بالفوز في 19 لقاء، بينما لم يحقق الفيصلي أي فوز على الهلال في تاريخه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت الفريقين، كانت أكبر نتيجة شهدها لقاء الفريقين فوز الهلال 5-1 على الفيصلي، موسم 2011/2010 في دوري زين بمسماه القديم.
موعد المباراة بتوقيت الدول العربية
- 14.05 : الثانية وخمس دقائق ظهراً بتوقيت غرينتش.
- 15.05 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 16.05 : بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.
- 17.05 : بتوقيت مدينة مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق.
- 18.05 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
موعد مباراة الهلال والفيصلي والقناة الناقلة
- تنقل المباراة عبر قناة ssc hd 1.
- معلق اللقاء هو المعلق : فهد العتيبي.
- تردد قناة ssc hd 1 “12523” معامل الاستقطاب عمودي الترميز 27500 التصحيح 5/6.
جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|13
|9
|2
|2
|17
|10:26
|16
|29
|2
|الشباب
|14
|8
|4
|2
|16
|12:26
|14
|28
|3
|ضمك
|14
|7
|5
|2
|16
|16:21
|5
|26
|4
|النصر
|14
|7
|2
|5
|16
|17:23
|6
|23
|5
|الهلال
|13
|5
|6
|2
|17
|15:18
|3
|21
|6
|الرائد
|14
|6
|3
|5
|16
|20:21
|1
|21
|7
|الفيحاء
|14
|5
|5
|4
|16
|11:13
|2
|20
|8
|الفتح
|13
|4
|4
|5
|17
|18:18
|0
|16
|9
|الإتفاق
|14
|4
|4
|6
|16
|25:20
|-5
|16
|10
|الطائي
|14
|5
|1
|8
|16
|21:14
|-7
|16
|11
|الأهلي
|14
|3
|6
|5
|16
|17:15
|-2
|15
|12
|الفيصلي
|13
|3
|6
|4
|17
|16:13
|-3
|15
|13
|أبها
|14
|4
|3
|7
|16
|23:14
|-9
|15
|14
|الباطن
|14
|3
|5
|6
|16
|16:11
|-5
|14
|15
|التعاون
|14
|2
|5
|7
|16
|30:22
|-8
|11
|16
|الحزم
|14
|2
|5
|7
|16
|18:10
|-8
|11
بطاقة اللقاء
|المباراة
|الفيصلي * الهلال
|البطولة
|الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الجمعة القادمة الموافق 2021/12/31 الساعة 17.05 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الفيصلي ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|القنوات الناقلة
|قناة ssc hd 1 الرياضية السعودية الجديدة.
مباراة الفيصلي والهلال القادمة
مباراة الجولة الخامسة عشر هامة لكلا الفريقين فهي اللقاء الذي يسبق لقاء الفريقين القادم في مسابقة كأس السوبر السعودي الذي سيجمع الهلال بطل دوري المحترفين العام الماضي، والفيصلي بطل كأس الملك، واللقاء مقرر له ألشهر القادم وتحديداً يوم 2022/01/06 ويسعى الفريقين للفوز ورفع المعنويات قبل لقاء السوبر القادم والهام للفريقين.
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