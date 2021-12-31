الآن.. موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة 2022

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مباراة قوية أمام فريق الفيصلي في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، حيث يسعى الزعيم إلى اقتناص الفوز وملاحقة المتصدر فريق الاتحاد السعودي الذي يحتل صدارة المجموعة، وهي المباراة التي يترقبها الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في السعودية ومتابعي الدوري السعودي في المنطقة العربية بشكل عام، وإليكم الآن موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للمباراة والتعرف على القنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والفيصلي في الدوري مساء يوم الجمعة الموافق 31 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، حيث يدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة القوية وهو في المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، في حين يدخل فريق الفيصلي السعودي هذا اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في ترتيب جدول الدوري السعودي، حيث يسعى الفريقين الى اقتناص الفوز الغالي والحصول على ثلاثة نقاط هامة في هذه المباراة، فمن المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:05 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7:05 مساء بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام المباراة القوية التي تجمع بين الهلال والفيصلي في الدوري السعودي مباشرة عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية، والتي تعتبر الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي بشكل عام، حيث تقام المباراة من خلال ستاد الملك سلمان الرياضي، والتي قد تم طرح التذاكر الخاصة بها خلال الأيام الأخيرة عبر الموقع الخاص بشراء تذاكر الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال الجمعة في الدوري السعودي

من المتوقع ان يدخل فريق الهلال السعودي مباراة الجولة 15 من الدوري السعودي أمام فريق الفيصلي بتشكيل على النحو التالي.