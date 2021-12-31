جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021 الكاميرون، بدأت جماهير كرة القدم في الجزائر بالبحث عن جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021 بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF عن إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بداية من يوم التاسع من شهر يناير من العام 2021، وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى تاريخ السادس من شهر فبراير من العام ذاته.

ويعيش المنتخب الجزائري في هذه الفترة أزهي عصوره على الصعيد القاري والإقليمي، خاصة وأن المنتخب الجزائري نجح في التتويج ببطولة كأس العرب 2021 قبل أيام قليلة بقيادة مجموعة مميزة من لاعبي المنتخب الجزائري من الذين يلعبون في عدد من أندية إفريقيا والخليج العربي بقيادة المدير الفني للمنتخب الجزائري مجيد بوقرة، والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري للمحللين في البطولة العربية التي أُقيمت بدولة قطر.

كأس أمم إفريقيا 2021

يأمل جماهير منتخب الجزائر تتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 من أجل الحفاظ على لقبهم، حيث يدخل منتخب الجزائر هذه البطولة كبطلٍ لها، إذ أنه نجح في التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بقيادة مديره الفني جمال بالماضي، وذلك في البطولة التي تمت إقامتها بجمهورية مصر العربية صيف عام 2019.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قد أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث سيتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة رفقة منتخبات: كوت ديفوار، وغينيا الإستوائية، وسيراليون، ويسعى بالماضي رفقة كتيبته من محاربي الصحراء الحصول على المركز الأول في هذه المجموعة، ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الجزائري مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير من العام 2021، وذلك بمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، وفي الجولة الثانية سيواجه المنتخب الجزائري منتخب غينيا الإستوائية يوم الأحد الموافق السادس عشر من يناير 2021، فيما سيختتم المنتخب الجزائري مشواره بدوري المجموعات من كأس إفريقيا بمواجهة المنتخب الإيفواري يوم الخميس العشرين من الشهر ذاته، وإليكم جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021 بالتوقيت المحلي للجزائر.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

هذا وسيتمكن جميع جماهير المنتخب الجزائري من متابعة كافة أحداث مباريات المنتخب الجزائري على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات التليفزيون الجزائري، بالإضافة إلى شبكة قنوات bein SPORTS.