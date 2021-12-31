موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

الاتحاد ضد الباطن في مباراة قوية تقام على ستاد الأخير في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، حيث تقام اليوم أربع مباريات هامة تنطلق بإقامة موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الاتحاد تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث، لمواصلة التواجد على صدارة جدول ترتيب البطولة، وسط منافسة قوية هذا الموسم، على اللقب الذي يحمله فريق الهلال الذي يلاقي فريق الفيصلي خارج ملعبه في نفس الجولة اليوم.

الاتحاد يلاقي الباطن في مباراة قوية يأمل فيها مواصلة حصد النقاط، منتشياً بتمكنه من بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق الفتح بعد مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث عاد الاتحاد بالنتيجة بعد التخلف بهدفين لمراد باتنا، قبل أن يسجل ثلاثية عن طريق رومارينهو “هدفين”، وهنريكي الذي سجل هدف الفوز للعميد في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، وواصل الفريق صحوته بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضد فريق الاتفاق، بعد مباراة مثيرة أخرى لرفاق المولد، حيث تأخرا بهدفين في الشوط الأول عن طريق زياد الصحفي “هدف عكسي”، وكايسون، قبل أن يسجلوا ثلاث أهداف في الشوط الثاني عن طريق الصحفي، ووهارون كمارا “هدفين”.

انتصر الاتحاد ضد الاتفاق اقتنص به ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 29 نقطة، جمعها من خوض 13 مباراة، تمكن فيها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مثلهما، وله مباراة مؤجلة هامة ضد فريق الهلال، بينما منافس الاتحاد في المباراة فريق الباطن فيتواجد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، جمعها من خوض 14 مباراة حقق خلالها ثلاث انتصارات فقط، وتعادل في خمس مباريات، وخسر ست.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم

الجمعة 31 ديسمبر 2021.

3:10 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الأردن، البحرين، واليمن.

2:10 توقيت مصر.

1:10 توقيت الجزائر، والمغرب.

4:10 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن