نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 31\12\2021، حيث يستضيف نادي الباطن نظيره الاتحاد على ملعب نادي الباطن، وذلك لحساب الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري، وكذلك القنوات الناقلة وكافة التفاصيل التي تخص المباراة.

يدخل النمور المباراة برغبة قوية في الفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث، والانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه وهو نادي الشباب، يحتل الاتحاد المركز الأول في الترتيب العام للدوري برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، فقد استطاع العميد الفوز في 9 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مثلهما.

في المقابل يسعى نادي الباطن لتحقيق مفاجئة كبيرة ومدوية بالفوز على الاتحاد القوي، وتقديم هدية ثمينة لنادي الشباب وضمك والنصر والهلال والذين يتنافسون مع الاتحاد على قمة الدوري، الباطن صاحب المركز الرابع عشر أمامه مهمة صعبة للغاية أمام الاتحاد القوي، يدخل الباطن برصيد 14 نقطة من 14 مباراة، ويسعى جاهداً للخروج من الترتيب المتأخر في الدوري، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والإثارة والقوة.

موعد مباراة الاتحاد والباطن

يحتضن ملعب الباطن مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم في الدوري، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 31\12\2021، وذلك لحساب الجولة 15 من عمر دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

14:10:- حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

15:10:- بتوقيت مكة المكرمة.

16:10:- بتوقيت أبوظبي.

12:10:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سيتم نقل مباراة الباطن ضد الاتحاد على إحدى قنوات ssc الرياضية.

رابط موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات

موقع مكاني أو تطبيق مكاني هو تطبيق يتم من خلاله حجز تذاكر المباريات إلكترونياً، وذلك للحفاظ على جمهور الساحرة المستديرة من خطر التزاحم بسبب فيروس كورونا، ولتسهيل إجراءات الحصول على تذكرة المباريات.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

تشكيل الاتحاد المتوقع للمباراة

حراسة المرمى:- مارسيلو جروهي.

الدفاع:- حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، عبد الرحمن العبود.

الوسط:- أحمد باحسين، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

الهجوم:- كمارا، رومارينيو، البيشي.

بطاقة المباراة