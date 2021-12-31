موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، بإقامة أربع مباريات قوية تبدأ مباراة متصدر الترتيب فريق الاتحاد خارج ملعبه ضد الباطن، ويلعب الحزم مع الطائي، الاتفاق ضد الفيحاء، قبل أن يقام موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الزعيم في تحقيق فوز لن يكون سهل خارج ملعبه ضد الفيصلي غائب عنه على ملعب مدية المجمعة الرياضية منذ أربع مواسم، وما يزيد من صعوبة حامل اللقب هو ابتعاده عن الانتصارات في الدوري السعودي منذ ثلاث جولات، واستمرار افتقاده للعديد من اللاعبين.

الهلال ضد الفيصلي في مباراة قوية يواصل فيها الهلال افتقداه للاعبي خط وسطه، بعد استمرار غياب سلمان الفرج، عبد الله عطيف، ناصر الدوسري، وانضم لهم كويلار بعد إصابته بفيروس كورونا، في مقابل عودة كنو من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما يصعب من مهمة رفاق جاريدو في المباراة التي يدخلوها ساعين لتناسي الخسارة الأليمة التي حلت به في آخر مبارياته بالدوري، حيث تلقى الخسارة على ملعبه ضد الفتح بهدفين سجلهما كاريلو، وجوميز مقابل ثلاثة سجلها مراد باتنة “هدفين”، وسفيان بن دبكة، ليعود الزعيم سريعاً للمسار الخاطيء بعد تحقيقه فوز هام في كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الرائد بهدفين دون رد عن طريق فيتو، وكاريلو، ليتأهل لربع النهائي، قبل فقداه ثلاث نقاط هامة ضد الفتح ليتجمد رصيده عند 21 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة، حقق فيها خمس انتصارات، وتعادل في ست، وخسر مبارتين متواجداً في المركز الخامس بجدول الترتيب.

الفيصلي في الموسم الحالي ليس في أفضل حالاته هو الآخر، حيث يتواجد الفريق في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة جمعهار من خوض 13 مباراة في البطولة، حقق خلالها ثلاث انتصارات فقط، وتعادل في ست، وخسر أربع مباريات آخرها في الجولة الماضية ضد الطائي خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي الثالثة على التوالي للفريق بعد خسارته ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف ليودع كأس الحرمين.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

الجمعة 31 ديسمبر 2021.

6:05 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، والأردن.

7:05 توقيت الإمارات.

5:05 توقيت مصر.

4:05 توقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي