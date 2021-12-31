نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تَرقـب” نتيجة اهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم 31-12-2021 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022. والتي يترقبها جماهير ومتابعي الدوري السعودي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. حيث تشهد مباراة الاتحاد والباطن اليوم. لقاءًا بارزًا لدى العميد الذي يسعى للحفاظ على صدارته بين ترتيب الفرق السعودية. وحتى الآن فإن اتحاد جدة قدم أداءًا متميزًا هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأمل مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية. على أمل الفوز بلقب بطل كأس الدوري السعودي لهذا الموسم الحالي. وفيما يلي نتابع معكم نتيجة اهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم.

نتيجة اهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم

نرصد لكم في الآتي نتيجة اهداف مباراة الباطن والاتحاد اليوم في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2021 – 2022. وتقام مباراة الاتحاد اليوم على ملعب نادي الباطن السعودي. وذلك في تمام الساعة 3:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وبتوقيت مصر في تمام الساعة 2:10 مساءً. أما موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم بتوقيت الإمارات فسيكون في تمام الساعة 4:10 مساءً. ونتابع معكم في الآتي نتيجة مباراة الاتحاد اليوم.

نتيجة مباراة الاتحاد اليوم

تحمل نتيجة مباراة الاتحاد اليوم. الكثير من التوقعات لدى جماهير العميد الذين يأملون أن يكون موسم الدوري هذا العام لصالح النمور. حيث يتواجد نادي الاتحاد السعودي في قمة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. وذلك برصيد 29 نقطة. ويعتبر الأول بين فرق المملكة حتى الآن وقد حقق اتحاد جدة الفوز في 9 مباريات سابقة في حين خسر مباراتين. وتعادل أيضًا في مباراتين.

مباراة الاتحاد اليوم

تأتي مباراة الاتحاد اليوم. بعدما نجح العميد في اقتناص ثلاث نقاط أمام نادي الاتفاق في مباراة الجولة الرابعة عشر التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة. في يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري. وتمكن الاتحاد السعودي من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة. حيث سجل الهدف الأول اللاعب هارون كامارا في الدقيقة 71 من المباراة. وسجل الهدف الثاني اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 75. فيما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب هارون في الدقيقة 85.

أهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم

لا شك أن أهداف مباراة الاتحاد والباطن اليوم. ستكون مثيرة وقوية كعادة النمور خلال الفترة الأخيرة. الذين اعتادوا تسجيل أهداف متميزة في الدوري السعودي. وفي غضون ذلك نود أن نشير إلى أن نادي الباطن يتواجد حاليًا في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 14 نقطة حيث حقق الباطن الفوز في ثلاث مباريات فقط في حين تعادل في خمسة مباريات أخرى. وخسر ستة مواجهات.

مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم

سيتم بث مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين. عبر قناة SSC SPORT HD 1. ويمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الاتحاد اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات