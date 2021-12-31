نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 31 ديسمبر في الدوري والقنوات الناقلة ورابط موقع مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 31\12\2021، وذلك لحساب الأسبوع رقم 15 بالدوري السعودي للمحترفين، حيث يستضيف استاد مدينة المجمعة الرياضية مباراة الذهاب بين الهلال ضد الفيصلي، كما سيقام في نفس اليوم وقبل هذه المباراة مباراة الاتحاد والباطن، لذلك جمهور كرة القدم على موعد مع المتعة والإثارة والندية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونحن هنا في موقعكم المفضل ثقفني سوف نوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي وتشكيل الفريقين.

يدخل الهلال المباراة باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستعادة الروح المفقودة بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، فقد خسر الزعيم في المباراة السابقة في الدوري بنتيجة 3\2 أمام نادي الفتح، وابتعد عن قمة الدوري السعودي للمحترفين والذي يحتل صدارته الاتحاد برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، فهل سيستعيد حامل اللقب قوته ونتائجه الإيجابية أم سيواصل سلسلة فقد النقاط، هذا ما سوف تجيب عنه مباراته ضد الفيصلي.

في المقابل يسعى الفيصلي نحو الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وتعميق جراح الهلال بالهزيمة الثالثة على التوالي لو فاز عليه الفيصلي، يحتل الفيصلي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، ويسعى لتعديل ترتيبه في جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية، مباراة تتسم بالرغبة في الفوز من كلا الفريقين والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الهلال في الدوري ضد الفيصلي، والمقرر لها اليوم الجمعة بتاريخ 31\12\2021، وذلك لحساب الأسبوع ال15 من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:05:- حسب توقيت القاهرة.

18:05:- حسب توقيت مكة المكرمة.

19:05:- بتوقيت أبوظبي.

15:05:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وتمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سوف يتم نقل المباراة على قناة ssc1 الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

رابط موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات

موقع مكاني أو تطبيق مكاني هو تطبيق يتم من خلاله حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وجميع المباريات المحلية التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية، لذلك تجد هناك عملية بحث مكثفة عن رابط تطبيق مكاني.

تشكيل الهلال المتوقع للمباراة

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف.

الدفاع:- ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط:- محمد كنو، مصعب الجوير، فييتو.

الهجوم:- الدوسري، جوميز، ماريجا.

بطاقة مباراة الفيصلي ضد الهلال