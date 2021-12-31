نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” موعد مباراة الاتحاد والباطن القادمة 2021/12/31 في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب الجدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والباطن، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل جماهير عميد الأندية السعودية الحالمة بالفوز باللقب الغائب منذ سنوات، المباراة المرتقبة في الجولة أل 15 من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من المواعيد التي يتزايد البحث عنها اليوم من قبل عشاق الفريقين خاصة نادي النمور، الاتحاد المتربع على صدارة ترتيب الجدول والساعي نحو الاحتفاظ بالصدارة، وكان رئيس النادي قد صرح، أن فريقة أقوى فرق الدوري السعودي هذا الموسم ويستحق الحصول على اللقب، اللقاء يستضيفه ملعب نادي الباطن السعودي، الذي يرغب في الفوز والحصول على النقاط الثلاث حتى يحسن من وضعه في الجدول، مستغل عامل الأرض والجمهور وفيما يلي التوقيت الخاص باللقاء.

موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم

يدخل الاتحاد اللقاء بعد أن حول تأخرة في الأسبوع الماضي أمام الاتفاق، إلي فوز بنتيجة 3-2 وتصدره الترتيب برصيد 29 نقطة بعد لعب 13 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراتين فقط، سجل مهاجموه 26 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، بينما منافسة اليوم فريق الباطن يحتل المركز أل 14 برصيد 14 نقطة، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 16 هدف.

موعد مباراة الاتحاد والباطن والقناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ولقاء اليوم ينقل عبر شاشة ssc hd 1 بتعليق المعلق فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم ضد الباطن

حراسة المرمى : مارسيلو جوروهي.

خط الدفاع : أحمد حجازي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي.

خط الوسط : عبد الأله المالكي، عبد الكريم الأحمدي.

خط الهجوم ” رومارينيو، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي.

التشكيل المتوقع لنادي الباطن السعودي ضد أتحاد جدة

حراسة المرمى ” كومبانيا”.

خط الدفاع ” الربيعي، شافيز، أنتونيو، ناجي”.

خط الوسط ” القرني، أكوا، رايحي، الجبلي، العيسى”.

خط الهجوم ” آبرو”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

موعد مباراة الاتحاد والباطن

تقابل الفريقين في دوري المحترفين قبل هذا اللقاء في 8 مباريات، حقق الاتحاد الفوز في 7 أنتصارات كان أخرهم في الدور الثاني الموسم الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما حقق الباطن الفوز في مباراة واحدة، سجل الاتحاد 17 هدف في شباك الباطن، بينما سجل الباطن 8 أهداف في مرمى الاتحاد، واللقاء اليوم هو اللقاء التاسع يحلك كلا الفرقين في الفوز الاتحاد من أجل اللقب، والباطن من أجل تحسين المراكز.

حمد الله يستحوذ على تويتر الاتحاد

أستحوذ المغربي عبد الرزاق حمد الله على تويتر العميد، ونال 50% من نصيب الصور على الموقع، وكان اللاعب المغربي قد أنتظم في تدريبات الاتحاد، ونال ترحيب كبير من زملائه في الفريق، ويستعد حمد الله لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مع العميد، في حين أعلن مسئولو نادي النصر السعودي عن أستمرارهم في شكوى اللاعب المغربي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاء ذالك في بيان رسمي للنادي.

بطاقة المباراة