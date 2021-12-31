الآن.. موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة 2021

يترقب متابعي الدوري السعودي في هذا التوقيت المباراة القوية التي يستضيفها نادي الباطن السعودي من خلال الملعب الخاص به، والتي يحل بها فريقا الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي البطولة الأقوى في المنطقة العربية بشكل عام، والتي تقام مساء الجمعة الموافق 31 من شهر ديسمبر، وتظهر رغبة فريق الاتحاد السعودي قوية في الحصول على ثلاثة نقاط هامة والحفاظ على صدارة الدوري السعودي هذه النسخة، وإليكم الآن موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي الجولة الخامسة عشر والتعرف على التشكيل المتوقع في المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي

يدخل فريق الاتحاد السعودي هذه المباراة وهو في المركز الأول في صدارة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يدخل فريق الباطن السعودي في المركز الرابع عشر من ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة، حيث تواجه الفريقين معا في ثمانية مباريات تمكن من خلالها فريق الاتحاد من تحقيق الفوز في ستة مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، ويقاتل فريق الاتحاد من خلال هذه المباراة في اقتناص الفوز والحصول على ثلاثة نقاط هامة البقاء في الصدارة والاحتفاظ بالمركز الأول، وتقام المباراة مساء يوم الجمعة 31 ديسمبر، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:10 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي

من المقرر ان يتم نقل المباراة الهامة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر والتي تجمع بين الاتحاد والباطن من الدوري السعودي عبر شاشة قناة SSC Sports السعودية، والتي تقوم بنقل مباشر وحي لكافة مباريات الدوري السعودي بشكل عام.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والباطن

ويحل فريق الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا عن نظيره فري الباطن الذي يمتلك الجمهور والأرض، على أن يدخل بتشكيل متوقع على النحو التالي.