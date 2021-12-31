نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحوة العالمي تصطدم بانتفاضة النموذجي.. موعد مباراة الفتح والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح والنصر ، من جديد تستأنف منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء السبت 1 يناير 2022 ، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، مواجهة جديدة، تجمع المنتشين بنتائج مميزة من الجولة الماضية، أمام الهلال والحزم ، والساعين إلى إيجاد موطئ قدم لهما بين فرق المقدمة، حيث لقاء النموذجي والعالمي .

في السطور القادمة، سنتعرف بالتفصيل على موعد مباراة الفتح والنصر والقنوات الناقلة ، وكذلك رحلة الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، علاوة على تاريخ مواجهات الفتح والنصر في مسابقة الدوري السعودي .

مباراة الفتح والنصر

مواجهة ليست أبدًا بالسهلة على العالمي، خاصة وهو يلعب خارج الديار، مع فريق نجح في كسر كبرياء كبير الرياض ، للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمة الكلاسيكو السعودي .

النصر يسعى لمواصلة مشوار الانتصارات الذي انطلق في ديربي الرياض ، مع القيادة الفنية الجديدة للفريق، بقيادة الأرجنتيني ميجيل انخيل روسو .

بينما يأمل الفتح في استثمار صحوة الجولة الماضية، بعد الهزيمة التاريخية التي ألحقها بنادي الهلال ، على ملعبه ووسط جماهيره.

بدايةً، نستعرض ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ14 فيما يلي:

يُشار إلى أن مباريات الأسبوع الـ15 من دوري المحترفين السعودي ، تنطلق يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 بـ4 لقاءات، أبرزهم مباراة الباطن والاتحاد ثم مباراة الفيصلي والهلال .

وتستكمل الجولة كما أسلفنا يوم السبت 1 يناير 2022، بـ4 مواجهات أيضًا، من أبرزهم مباراة الأهلي والشباب في قمة لقاءات الجولة الـ15 من المسابقة، وبالطبع مباراة النصر والفتح .

نادي الفتح

نبدأ تغطيتنا مع نادي الفتح السعودي ، الذي شهدته نتائجه في بطولة الدوري السعودي ، طفرة نسبية، خاصة في آخر جولتين.

حيث نجح في إسقاط حامل اللقب، للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم في فخ الهزيمة، على أرضه ووسط جمهوره.

علاوة على تمكنه من الخروج بتعادل مثير بنتيجة (5-5) في الجولة الـ13 أمام ضمك، أحد المتنافسين على الصدارة بالموسم الحالي.

ويحتل النموذجي حاليًا المركز الثامن في الجدول برصيد 16 نقطة وصافي (0).

إذ حقق فارس الأحساء الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، ولكن خسر في 5 لقاءات.

وخلال الأسابيع الـ5 الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حصد أبناء النخيل 4 نقاط، من فوز على الهلال (3-2)، وتعادل مع ضمك كما أسلفنا، بجانب الخسارة في 3 مواجهات أمام أبها (1-3) ثم الاتحاد بثلاثية نظيفة، وكذلك الطائي بهدف.

نادي النصر

على الجانب المقابل، يدخل نادي النصر السعودي ، أولى مواجهاته في العام الجديد، باحثًا عن استمرار الصحوة وموجة الانتصارات الأخيرة.

إذ يسعى العالمي لتحقيق الفوز الثالث، والذي قد يدخله ضمن الثلاث الكبار في الترتيب، حال سقوط ضمك أمام التعاون ، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

حيث يحتل فريق العاصمة السعودية المركز الرابع حاليًا برصيد 23 نقطة وصافي (6) أهداف، من 7 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

وفي آخر 5 جولات للعالمي، نجح خلالها في حصد 10 نقاط، من 3 انتصارات على حساب الأهلي والحزم بنفس النتيجة (2-1) وعلى الهلال في “ديربي الرياض”، بالإضافة إلى تعادل إيجابي مع الرائد بنتيجة (2-2)، وخسارة واحدة أمام الطائي (1-2).

تاريخ مواجهات الفتح والنصر

على الصعيد المواجهات التي ضمت النصر والفتح في بطولة الدوري السعودي ، فقد التقى الفريقين من قبل 24 مرة.

نجح النصر في الفوز بـ13 مواجهة، بينما فاز الفتح في 3 مباريات، وحسم التعادل 8 لقاءات جمعت الناديين.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز العالمي 44 هدفًا في شباك النموذجي، واستقبل مرماه 22 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات النصر والفتح ، فكانت فوز النصر بنتيجة (5-0) في لقاء الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 والذي توج العالمي بلقبه.

موعد مباراة الفتح والنصر والقنوات الناقلة

حددت اللجنة المنظمة، مساء السبت المقبل، موعدًا لإقامة لقاء النصر والفتح ، وذلك في تمام السادسة إلا الثلث ( 5:40 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الثلث ( 4:40 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا الثلث ( 2:40 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والفتح ، فسيكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم وكما المعتاد عن القيادة التحكيمية للمباراة في يوم إقامتها.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، ببث أحداث المباراة وذلك عبر قناة SSC 5 .

وبشأن معلق مباراة الفتح والنصر ، فسيتم الإفصاح عنه من قبل شركة الرياضة السعودية رسميًا في وقتٍ لاحق.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل و موعد مباراة الفتح والنصر والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والفتح في الدوري السعودي .