“مباشراً اليوم” موعد مباراة الاتفاق والفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان القناة الناقلة وترتيب الدوري

يستقبل ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام ملعب الأمير محمد بن فهد، موعد مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة أل 15 من عمر المسابقة، وتلعب اليوم أيضاً العديد من اللقاءات الهامة ويأتي مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم، التي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير، وأيضاً يلعب متصدر جدول الترتيب عميد الأندية السعودية فريق الاتحاد ضد الباطن لحساب نفس الجولة، يدخل الفريقين اليوم المباراة بهدف مشترك وهو الفوز، الفريقين في منتصف الجدول ويرغبان في تحسين الترتيب، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والمعلق.

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم

14.35 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.35 : بتوقيت دول الغرب العربي المغرب، تونس، الجزائر.

16.35 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، الجمهورية الليبية.

17.35 : بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، العراق، فلسطين، اليمن، سوريا، قطر.

18.35 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاتفاق والفيحاء في الدوري

يدخل صاحب الأرض والجمهور اليوم، فريق الاتفاق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعهم من خوض 14 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 4 وتلقت الخسارة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدف وتلقت شباكه 25 هدف، بينما المنافس اليوم فريق الفيحاء يحتل المركز السابع قبل لقاء اليوم برصيد 20 نقطة، جمعهم من لعب 14 لقاء حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

ترتيب جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الجديدة، ومباراة اليوم بين الاتفاق والفيحاء تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 7، ويعلق على اللقاء المعلق راشد الدوسري.

بطاقة المباراة