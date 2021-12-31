نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 مع اقتراب بدء منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بدأ العديد من جماهير المنتخب المصري يبحثون عن جدول مباريات منتخب مصر في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة في الكاميرون بداية من يوم التاسع من شهر يناير 2022، وتستمر منافسات البطولة حتى تاريخ السادس من شهر فبراير من نفس العام، حيث يتنافس أربعة وعشرين منتخباً من القارة السمراء على نيل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويأمل جماهير منتخب مصر في تحقيق منتخب بلادهم لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخ مصر، حيث سبق للمنتخب المصري وأن تمكن من التتويج بلقب البطولة الإفريقية في سبع مناسبات كان أخرها في عام 2010 بأنجولا، حين توج وقتها المنتخب المصري بالبطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي في الفترة مابين 2006، وحتى عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

ويدير المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مقاليد الإدارة الفنية للمنتخب المصري، حيث بدأ كيروش مشواره مع المنتخب المصري منذ الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، ومن ثم خوض منافسات بطولة كأس العرب 2021 بقطر، والتي حقق المنتخب المصري فيها المركز الرابع.

ويعول جماهير كرة القدم المصرية على نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي يحمل شارة قيادة منتخب مصر في هذه البطولة، حيث ستكون الأنظار مسلطة على لاعبي منتخب مصر بشكل كبير، خاصة وأن المنتخب المصري يحتوي على عدد من المحترفين في العديد من الدوريات الأوروبية.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق أحد المركزين الأول أو الثاني من أجل التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس إفريقيا 2021، حيث سيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب نجيريا يوم الحادي عشر من شهر يناير من العام 2021، فيما سيختتم المنتخب المصري مشواره بدوري المجموعات أمام منتخب السوادن يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، وإليكم كافة مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021

سيتم النقل الحي والمباشر لكافة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 من خلال شبكة قنوات bein SPORTS، والتي أعلنت عن شرائها لحقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.