“مباشر الآن” موعد مباراة الحزم والطائي في الدوري والقناة الناقلة والترتيب لقاء الهروب من شبح الهبوط

مع أقتراب الدور الأول على الانتهاء في الدوري السعودي للمحترفين، بدأت الفرق تتمسك بكل نقطة واليوم موعد مباراة الحزم والباطن، في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الذي يقام فيه أكثر من مباراة هامة يأتي في مقدمتها مباراة الهلال والفيصلي، وأيضاً مباراة الاتحاد والباطن في نفس الجولة، الفريقين اليوم يواجهان شبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، خاصة مستضيف اللقاء نادي الحزم متذيل ترتيب الجدول، ويأمل أن يحقق الفوز اليوم لينعش أمالة في التقدم إلي المنطقة الدافئة في منتصف الترتيب، ونفس الشيء فريق الطائي أفضل حالاً قليلاً من الحزم، فهو في المركز العاشر ويرغب في الفوز على الحزم وتحسن ترتيبه.

موعد مباراة الحزم والطائي اليوم

12.30 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.30 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب.

14.30 بتوقيت كلاً من مصر والسودان والجمهورية العربية الليبية.

15.30 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر والبحرين وسوريا والعراق والأردن اليمن وفلسطين

16.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

مباراة الحزم ضد الطائي في الدوري

يدخل الحزم اليوم اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 11 نقطة من خوض 14 مباراة، لم يحقق الفوز إلا في مباراتين فقط، وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18 هدف، بينما فريق الطائي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة من لعب 14 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وهزم في 8 مباريات، سجل مهاجموه 14 هدف وسكنت شباكه 21 هدف.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 13 9 2 2 17 10:26 16 29 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 10 الطائي 14 5 1 8 16 21:14 -7 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 14 2 5 7 16 18:10 -8 11

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

القناة الناقلة والمعلق

تنقل مباراة اليوم بين الحزم السعودي ونادي الطائي عبر قناة ssc hd 6، كما تنقل المباراة أيضاً على نفس القناة بالصيغة العادية ssc sd 6، حتى يتمكن أكبر عدد من المشاهدين من متابعتها، يعلق على المباراة المعلق السعودي المتميز محمد الخامسي.

بطاقة المباراة