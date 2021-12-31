ترقب نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الهلال اليوم والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الأسبوع الخامس عشر للدوري السعودي وسط محاولات الهلال السعودي للعودة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم … (ترقبوا متابعة النتيجة مع بداية المواجهة)

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الهلال والفيصلي اليوم في تمام السادسة وخمسة دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الأسبوع الخامس عشر من المسابقة المرتقبة.

تغيرات في تشكيل الهلال أمام الفيصلي

من المنتظر أن يحل الهلال ضيفا على الفيصلي، وكان جارديم مدرب الهلال السعودي قد ركز على النواحي المتعلقة باللياقة البدنية وتخصيص حصة تكتيكية قام بتطبيق النهج الخاص به في مباراة الفيصلي الأردني.

من المنتظر أن يعود محمد كنو في تشكيل الهلال السعودي بعد الغياب في المواجهة الأولى بسبب الإصابة بجانب صانع الألعاب بيريرا ومن المنتظر أن يكون جوميز في الهجوم.

تشكيل الهلال المرتقب أمام الفيصلي اليوم

من المنتظر أن يتولى عبد الله المعيوف حراسة مرمى الهلال، في خط الدفاع سيكون ياسر الشهراني ومتعب المفرج وعلي أل بليهي ومحمد البريك وفي خط الوسط سيكون مصعب الجوير ومحمد كنو وسالم الدوسري وبيريرا وموسى ماريجا وفي الهجوم سيكون جوميز.

ترتيب الهلال في جدول الدوري السعودي

يدخل الهلال مباراة اليوم أمام الفيصلي في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ويعاني الهلال منذ بداية الموسم خاصة مع تلقيه هزيمتين مع ستة تعادلات أثرت على ترتيب الهلال في جدول الدوري السعودي.

في المقابل يدخل الفيصلي مباراة الهلال في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، وتعتبر المباراة هامة للفيصلي خاصة وأن الفوز أمام الهلال يجعل الفيصلي يصعد أكثر من مركز في تلك المواجهة الهامة والمرتقبة.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

لن تكون مباراة الهلال والفيصلي سهلة اليوم على كلا الطرفين في ظل حالة الاستعداد الكبيرة من جانب الفريقين وإن كان الهلال السعودي هو الأقرب لتحقيق الفوز أمام الفيصلي بحكم قوة الفريق السعودي وقدرته على تجاوز الفيصلي والصعود إلى المربع الذهبي.