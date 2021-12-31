نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية حصرية LIVE دقيقة بدقيقة| مباراة الباطن والاتحاد في الدوري السعودي (إعلان التشكيل الرسمي للمباراة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الباطن والاتحاد ، بعد انقضاء ماراثون الجولة الـ14 القوية والتي شهدت العديد من المفاجآت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، يخوض نادي الاتحاد متصدر البطولة الحالي، مواجهة صعبة أمام الباطن، الساعي للإفلات من مثلث القاع رفقة كلًا من التعاون والحزم، حيث يستضيف مساء الجمعة المقبل 31 ديسمبر 2021 ، ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية، وضمن لقاءات الأسبوع الـ15 من المسابقة المحلية، فعاليات اللقاء القوي الذي يجمع العميد والسماوي .

في السطور القادمة، سنستعرض جميع التفاصيل والأسرار الخاصة بـ موعد مباراة الباطن والاتحاد والقنوات الناقلة ، ومشوار وموقع الناديين في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن في بطولة الدوري السعودي .

مباراة الباطن والاتحاد

مجددًا تعود رحلة الاتحاد في الدوري السعودي ، والذي يشق طريقه نحو لقب تاسع يُعادل به رقم نادي النصر وصيف أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري السعودي ، ومقلصًا الفارق مع الهلال صاحب الألقاب الـ17.

على الجانب المقابل، يأمل الباطن في تحقيق نتيجة إيجابية، تنتشله من براثن قاع البطولة السعودية، والتي قد تودي بها إلى دوري الدرجة الأولى السعودي حال استمرار نتائجه السيئة الحالية.

في البداية سنتناول جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق فعاليات الجولة الـ15 من عمر المسابقة:

جدير بالذكر، أن عقب مباراة الاتحاد والباطن ، ستنطلق في اليوم ذاته مواجهة أخرى قوية، لحساب الأسبوع الخامس عشر، حيث مباراة الفيصلي والهلال .

كما تستكمل مباريات الجولة يوم السبت، في الأول من يناير 2022 ، بـ4 مباريات، من أبرزهم مباراة الفتح والنصر ، قبل أن تُختتم الجولة بـ مباراة الأهلي والشباب قمة لقاءات الأسبوع الـ15.

نادي الباطن

تغطيتنا سنبدأها مع أصحاب الأرض ، نادي الباطن السعودي ، والذي يقدم مستويات سيئة هذا الموسم، قد تدفعه في نهاية إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

فالفريق السماوي يحتل حاليًا أول مراكز المؤخرة (14) برصيد 14 نقطة وصافي (-5) هدف.

حيث حقق الباطن الفوز في 3 مباريات فقط وتعادل في 5 أخرى، ولكن ذاق مرارة الخسارة 6 مرات هذا الموسم.

وخلال آخر 5 جولات، حصد فريق مدينة حفر الباطن 3 نقاط فقط، من فوز صعب على التعاون بنتيجة (3-2)، وتعادلين مع الحزم سلبيًا ثم ضمك (1-1)، غير أنه خسر أمام الرائد ثم الأهلي بنتيجة واحدة (0-1).

نادي الاتحاد

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الاتحاد السعودي ، مواجهة الجمعة، منتشيًا بفوزه المثير في الأسبوع الماضي على حساب الاتفاق بنتيجة (3-2).

ونجح العميد في الحفاظ على صدارته لجدول الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 29 نقطة وصافي (16) هدفًا، بفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف.

إجمالًا، تمكن المونديالي من الفوز في 9 مباريات (وهو أعلى رصيد انتصارات لأي نادي في الدوري السعودي حتى الآن)، كما تعادل في لقاءين وخسر في مثلهما.

وخلال الجولات الخمس الأخيرة، نجح النمور في حصد 12 نقطة، من 4 انتصارات على حساب الحزم والطائي بنتيجة واحدة (1-0)، إلى جانب الفتح (3-0) والاتفاق (3-2)، ولكن خسر أمام الشباب بثنائية نظيفة.

تاريخ مواجهات الباطن والاتحاد

على صعيد المواجهات التي جمعت الاتحاد والباطن في بطولة الدوري السعودي ، فقد التقى الناديين في 7 مواجهات من قبل.

فاز الاتحاد في 6 مباريات، بينما حقق الباطن الفوز في مواجهة واحدة.

تهديفيًا، سجل العميد 15 هدفًا في شباك السماوي، فيما استقبل مرماه 7 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الاتحاد والباطن في الدوري السعودي ، فكانت فوز الاتحاد بنتيجة (4-1)، في لقاء الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 والذي توج نادي النصر بلقبه.

تشكيل مباراة الباطن والاتحاد

أعلن الجهاز الفني لنادي الباطن السعودي ، بقيادة الكرواتي ألين هورفات، عن تشكيل الباطن في مباراة الاتحاد ، ضمن لقاءات الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وضمت التشكيلة الأساسية للسماوي ما يلي:

في حراسة المرمى: مارتن كومبانيا.

مارتن كومبانيا. في الدفاع: ريناتو شافيز جونيور وماوريسيو انطونيو وبدر ناصر الهويدي ومحمد ناجي أبو عايد.

ريناتو شافيز جونيور وماوريسيو انطونيو وبدر ناصر الهويدي ومحمد ناجي أبو عايد. الوسط: زكريا سامي ومحمد القرني وحسين أحمد العيسى ويوسف الجبلي.

زكريا سامي ومحمد القرني وحسين أحمد العيسى ويوسف الجبلي. الهجوم: محمد رايحي وفابيو أبرو.

أما عن التشكيلة الاحتياطية للباطن فحملت معها الأسماء التالية:

لحراسة المرمى: مزيد فريح العنزي.

مزيد فريح العنزي. للدفاع: مسعود فرج الربيعي وعمر حمد العودة وعبدالعزيز عبدالله العلاوي.

مسعود فرج الربيعي وعمر حمد العودة وعبدالعزيز عبدالله العلاوي. في الوسط: عبدالمجيد عبيد المطيري وراكلان الشملان وضيف الله ضافي القرني وبسام محمد الحريجي.

عبدالمجيد عبيد المطيري وراكلان الشملان وضيف الله ضافي القرني وبسام محمد الحريجي. في الهجوم: عبدالعزيز العرياني.

على الجانب المقابل، أعلنت القيادة الفنية لنادي الاتحاد السعودي وعلى رأسها الروماني كوزمين كونترا عن تشكيل الاتحاد في مباراة الباطن في إطار مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحملت التشكيلة الرئيسية للعميد العناصر الآتية:

مركز حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

مارسيلو غروهي. الدفاع: الظهير الأيمن عبد الرحمن العبود وفي قلب الدفاع كلًا من زياد الصحفي وأحمد حجازي والظهير الأيسر حمدان الشمراني.

الظهير الأيمن عبد الرحمن العبود وفي قلب الدفاع كلًا من زياد الصحفي وأحمد حجازي والظهير الأيسر حمدان الشمراني. الوسط: خالد السميري وبرونو هنريكي.

خالد السميري وبرونو هنريكي. مركز الهجوم: الجناح الأيمن عبدالعزيز علي البيشي والجناح الأيسر روماريو ريكاردو سيلفا “رومارينهو” وكصانع ألعاب ايغور كورونادو وكرأس حربة هارون كمارا.

أما عن دكة بدلاء النمور فضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: راكان النجار.

راكان النجار. خط الدفاع: عبدالله الحافظ وعمر هوساوي ومحمد العوفي وحازم حسن الزهراني.

عبدالله الحافظ وعمر هوساوي ومحمد العوفي وحازم حسن الزهراني. خط الوسط: أحمد صالح باحسين وعوض الناشري.

أحمد صالح باحسين وعوض الناشري. الهجوم: عمر خالد داخل الجدعاني.

موعد مباراة الباطن والاتحاد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء السماوي والعميد ، عصر الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق ( 3:10 م ) بتوقيت السعودية، الثانية وعشر دقائق ( 2:10 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر وعشر دقائق ( 12:10 م ) بالتوقيت العالمي.

وحول حكم مباراة الباطن والاتحاد ، فقد أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن إسناد القيادة التحكيمية للمباراة إلى الحكم السعودي سامي الجريس.

وستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة من خلال قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الاتحاد والباطن ، فقد صرحت شركة الرياضة السعودية بإسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي المتميز فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع المعلومات والتفاصيل حول موعد مباراة الاتحاد والباطن والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين وترتيبهما في جدول الدوري السعودي هذا الموسم، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الاتحاد والباطن في بطولة الدوري السعودي .